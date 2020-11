Vox presenta un veto a los presupuestos andaluces

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, acompañado de otros diputados de esta formación, ha presentado en el Registro de la Cámara autonómica una enmienda a la totalidad de los presupuestos elaborados por el Gobierno de PP y Ciudadanos para 2021.

La iniciativa ha sido presentada pocos minutos antes del mediodía, momento en el que expiraba el plazo para registrarla, y se suma así a las ya anunciadas por parte de PSOE e Izquierda Unida, de forma que serán tres las enmiendas a la totalidad que se debatan en el pleno del Parlamento previsto para el próximo miércoles.

Esta mañana, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, no ha querido concretar en RNE si iban a vetar los presupuestos andaluces pero ha subrayado que su partido defiende los compromisos alcanzados en el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos y PP para colocar a Juanma Moreno al frente de la Junta.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso – Buxadé (Vox): «Los Presupuestos tienen como objetivo derrocar el Estado» – Escuchar ahora

Vox considera ahora que esos compromisos no se han cumplido lo que les ha llevado a presentar una enmienda a la totalidad. Los doce diputados de Vox en el Parlamento andaluz -ahora son once al estar una parlamentaria en el grupo de no adscritos-, son clave para aprobar las cuentas de la comunidad, ya que los dos partidos del Gobierno no cuentan con la mayoría absoluta.

En declaraciones a los periodistas Hernández ha asegurado que su formación ha esperado «hasta el último momento» pero no ha recibido «un feedback por parte de la Junta ni de los partidos que la sustentan».

«Curiosamente todo el mundo quería llegar a un acuerdo pero tenía preparadas las enmiendas, y nosotros, que hemos sido los que estábamos a la espera de que se nos hablara de esos posibles acuerdos con los otros grupos, al final nos hemos visto obligados a presentar también una enmienda a la totalidad«, ha argumentado.