Joaquín Sabina defiende que leer libros es »el mejor remedio para el confinamiento» | El Diario Ecuador

El músico Joaquín Sabina ha defendido este lunes que leer libros es «el mejor remedio para el confinamiento» en casa por el coronavirus, porque la lectura ayuda a acabar con «la soledad».

Así lo ha expresado el cantante en un vídeo publicado en las redes sociales del Instituto Cervantes en el que defiende la lectura a pocos días de la celebración del Día del Libro. En la publicación, Sabina ha reconocido que los libros le han ayudado a no tener miedo durante el confinamiento.

«Para mí, que soy miedoso, que me da mucho miedo muchas cosas, justo el confinamiento no porque tengo muchos libros», ha reconocido el artista, que también ha recordado cómo la lectura le ha hecho feliz durante los largos tiempos de espera en estaciones y aeropuertos. «Recuerdo esas veces en las que estás en una estación de tránsito, en cualquier país, ante 12 horas esperando que salga el avión, que lo arreglen pronto. Todo el mundo a mi alrededor está desesperado; yo no, yo estoy feliz porque tengo un libro», ha defendido.

En este sentido, Sabina ha asegurado que «los libros acaban con la soledad». «Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer», ha confesado, para después incidir en que «no hay mejor remedio para el confinamiento» que tener un libro y «vivir tantas vidas aventureras, extrañas y ajenas». «A los que estéis confinados y no tengáis un libro a mano, os recomiendo que lo consigáis y ya no estaréis nunca más solos y confinados», ha revelado.