EVAU: Las clases se cancelan por el coronavirus, ¿qué pasa con la Selectividad?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el cierre de colegios, guarderías y universidades madrileñas desde el miércoles y durante los próximos quince días como medida especial de prevención para evitar la expansión del coronavirus.

Los alumnos no podrán acceder a las clases, al menos, hasta el 25 de marzo. Los que más perjudicados salen son los alumnos de 2º de Bachillerato, quienes tienen que prepararse para la selectividad de este próximo mes de junio. Miles de estudiantes se preparan todos los años para la EVAU y estos alumnos necesitan acudir a las clases para seguir al día el temario, pero con la cancelación de las clases, son dos semanas que pierden y el tiempo corre en su contra.

Se trata de una prueba dura en la que la nota determinará en gran parte el futuro de los alumnos. Los alumnos necesitarían que se acortara el temario debido a este hándicap, algo que todavía no se ha desvelado si sucederá. Pero la verdad, teniendo en cuenta la suspensión de las clases a una causa de Emergencia Global, no estaría de más acortar el temario o posponerla. Es lo que piden muchos estudiantes en las redes.

Por favor que acorten temario y no retrasen la evau, por favor que acorten temario y no retrasen la evau, por favor que acorten temario y no retrasen la evau, por favor que acorten temario y no retrasen la evau, por favor que acorten temario y no retrasen la evau.

— Paloma Alarcón ♀ (@palomaan8) March 9, 2020