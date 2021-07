Arrimadas afea al Gobierno que quiera perseguir la apología del franquismo mientras «impone la amnesia» sobre ETA

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) –

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que abogue por perseguir la apología del franquismo a través del proyecto de Ley de Memoria Democrática y, sin embargo, «deje intacta la apología del terrorismo» y quiera «imponer una amnesia sobre ETA», que «hace cuatro días estaba matando».

En una entrevista con Europa Press, Arrimadas ha explicado que su partido se posicionará sobre el proyecto de Ley de Memoria Democrática cuando comience su tramitación en el Congreso. Pero, de momento, en el texto aprobado por el Consejo de Ministros ve «poca intención» de que «sirva para avanzar como un país unido», sino más bien «todo lo contrario».

Además, ha calificado de «disparate absoluto» que «se empiece a perseguir la apología del franquismo y se deje intacta la apología del terrorismo o los homenajes a etarras» cuando salen de la cárcel. Según ha apuntado, «solo el año pasado se hicieron casi 200 actos explícitos de apoyo al terrorismo, de muy diversa índole, y 18 homenajes a terroristas concretos».

«Yo creo que la Ley de Memoria Histórica solo puede ser realista y válida si no se olvida y no se impone un manto de amnesia sobre ETA, que hace cuatro días estaba matando y que, además, hay muchos asesinatos que todavía no se han resuelto», ha manifestado.

POSTURA SIMILAR DEL GOBIERNO VASCO

De la misma manera, Arrimadas ha arremetido contra el Gobierno vasco –formado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE)–, que este martes aprobó un proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática que prevé sanciones de hasta 10.000 euros por actos de exaltación del golpe militar de 1936 y del franquismo.

«Me parece un disparate» que se apueste por «perseguir al franquismo, pero callar ante los homenajes a los etarras que se producen cada día en el País Vasco y en Navarra», ha afirmado.

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno central abre la vía para disolver todas las fundaciones y asociaciones que hagan apología del franquismo o una incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil o del franquismo.

También contempla el cierre temporal de los locales o

establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, de la dictadura o de sus dirigentes.

VE BIEN QUE SE BUSQUE A LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Por otro lado, la líder de Cs ha señalado que uno de los puntos de esta norma con los que está de acuerdo es que se pueda «dar una sepultura digna a las personas que están enterradas en cunetas todavía», un deseo de los familiares que le parece «totalmente comprensible».

El proyecto de ley, que incluye medidas ya contenidas en la ley aprobada en 2007 –durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, como el mapa de fosas y el protocolo de exhumaciones, establece de manera expresa que la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura corresponderá a la Administración

General del Estado, en colaboración con otras administraciones públicas, y crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas.