Ayuso apela a la unión en el PP para acabar con el sanchismo: «Tenemos que saber qué nos dividió para ser fuertes»

Asegura que en el PP son «imbatibles» ante una «minoría rabiosa, vaga y egoísta»

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Presidencia en las próximas elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado este domingo a la unión dentro del PP para acabar con el «sanchismo» y ha instado a hacer autocrítica para conocer qué es lo que les dividió para ser «fuertes».

Así lo ha trasladado la presidenta a todos los candidatos del PP a las capitales de provincia el 28 de mayo, durante su presentación. Ha estado acompañada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

«No tenemos que tener miedo a volar alto en la vida. Como en el mus, hay que jugar a lo grande porque somos un partido ganador. Creo que es pecado ser cobarde y achantarse ante los ataques injustificados como lo es no defender los intereses comunes, las causas nobles y apelando siempre a la verdad», ha trasladado la presidenta.

En esto, la dirigente autonómica considera que «muchas veces» se han «equivocado», algo que ha provocado que pierdan, en ocasiones, a sus votantes. «O como cuando no hemos actuado con principios o no hemos realizado las reformas profundas que se necesitan en cada momento, si hemos cambiado de criterio una vez cerradas las urnas o negociaciones innecesarias o cuando pensamos que solo va de gestionar y no de defender la vida o unos valores determinados. O cuando hemos pensado que los problemas de España se resuelven de lunes a viernes, cuando se es veleta o cuando hemos llegado a algún sitio de responsabilidad sin saber dónde esta la necesidad de todos», ha reconocido la presidenta.

Ayuso ha defendido que hace «esta reflexión» porque ahora mismo el partido está en un momento «imbatible», en el que todo el mundo les mira y «pone su confianza. Por eso, ha apelado a saber que es lo que les dividió para ver «cómo ser fuertes y una alternativa real ahora más que nunca».

Tras este análisis de partido, la jefa del Ejecutivo autonómico ha lamentado que en el PSOE estén centrados en hacer «desaparecer» al PP porque saben que son su «mayor contrapeso». Así, ha instado a todos los candidatos a dejar a un lado «las peleas absurdas» y no entrar en provocaciones».

Para Ayuso, este momento «no va de una división entre izquierda y derecha», sino que «se trata de convencer cada vez a más gente de unirla y hacerlo en torno a un proyecto ilusionante, bravo y positivo». «Lo que estamos viviendo en España en estos momentos nos obliga a representar a una inmensa mayoría de los ciudadanos, si la mayoría del pueblo español camina junta seremos imbatibles; si dejamos que esto siga en manos de una minoría rabiosa, vaga, egoísta, ofendida, antisistema y que odia todo lo que hemos construido, no iremos a ningún sitio», ha lanzado.

LLAMA A SÁNCHEZ VENDEDOR DE ENCICLOPEDIAS HUECAS

En este punto, la presidenta del PP de Madrid ha trasladado que siempre defiende en España lo que «han aborrecido los totalitarios» y esa «minoría rabiosa» que lo que «odia sencillamente es la libertad, España y el PP». «Esta es la batalla que se viene librando en España desde hace décadas. En esa batalla estamos todos concernidos y esto solamente lo vamos a ganar si estamos comprometidos, si dejamos los miedos y los egos a un lado y entendemos el momento trascendental que está viviendo nuestro país», ha sostenido.

La presidenta considera que ya el proyecto de Pedro Sánchez «está acabado», pese a que él «intenta vender otras cosas porque es como un vendedor de enciclopedias huecas, pero España está muy por encima de su proyecto y durante todo este tiempo la ha minusvalorado».

«Yo creo que Pedro Sánchez piensa la gente es tonta, le vamos a prometer un par de regalos sacamos un poquito de franquismo, ecofeminismo resiliente con perspectiva de género y esto está aquí hecho. Pero la mayoría de los españoles no traga a Sánchez, que quiere a una España empobrecida a manos de independentistas catalanes, de los intereses de Bildu, que empodera delincuentes, donde impera la ley del más fuerte y el socio corrupto», ha lanzado.

Ante esto, la dirigente madrileña ha trasladado a todos los candidatos que no tienen que tener «miedo a volar alto» porque el PP es un partido «ganador». «El 28 de mayo nos toca elegir o Sánchez o España», ha concluido.





