Bolaños respalda a Armengol, defiende que no aparece en los autos del caso Koldo y pide al PP que «no manche su nombre»

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado este martes a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, sosteniendo que no está mencionada en los autos de la investigación del ‘caso Koldo’ y reclamando al PP que «no manche su nombre».

Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado, después de que Armengol realizara una declaración este mismo martes sobre el ‘caso Koldo’ y de que el PP haya registrado un escrito pidiendo su dimisión.

«Me repugna la corrupción, pero me repugna también que se manche injustamente el nombre de personas que son honradas. Y, mire, hay personas de su partido político que están mencionados en esos autos y a mí no se me ocurre manchar su nombre. No se me ocurre. Dejemos trabajar a la Fiscalía, dejemos trabajar a la Policía Judicial, dejemos trabajar a los jueces y magistrados de este país, que la investigación avance», ha proclamado Bolaños.

De esta manera ha replicado al senador del PP Miguel Ángel Jerez, que ha hecho referencia en su intervención al papel de Armengol como expresidenta de Baleares en la compra de mascarillas a la empresa vinculada al caso Koldo.

En este contexto, el senador ‘popular’ considera que las declaraciones de Armengol de este martes «dejan más dudas que evidencias». «Armengol está rodeadade un entorno de sospecha indiscutible. Lo mejor es que se rinda para poder defenderse de todo lo que le viene encima sin comprometer la reputación del Congreso de los Diputados», ha añadido.

Y es que Armengol, durante su comparecencia ante los medios, ha afirmado que no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa.

RESPETO A SU HONARIBILIDAD

Ante esto, Bolaños ha acusado al dirigente del PP de «dedicar muchos minutos de su intervención a manchar el nombre de una persona, como es la presidenta del Congreso, que no está ni mencionada en la causa» de la trama Koldo.

«Le pido respeto a la honorabilidad y al buen nombre de las personas», ha recalcado el ministro Bolaños, que ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en este caso Koldo, con el fomento de una comisión de investigación en el Congreso.

Asimismo, ha defendido la expulsión del exministro José Luis Ábalos: «Pedimos responsabilidades políticas a quien ni siquiera está en la investigación, pero que, sin embargo, entendemos que sí tiene responsabilidad política por haber nombrado a esa persona que está en el centro de la investigación».

En este sentido, ha insistido en que la respuesta del Gobierno ha sido de «máxima transparencia»: «Que se investigue, que se sepa todo y máxima contundencia con quien haya sido un corrupto, sin duda alguna, que caiga la ley sobre él o sobre ella».