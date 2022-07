Bolaños y Pons se reúnen pero la cita acaba sin acuerdo tras rechazar el Gobierno retirar su reforma del Constitucional

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se han reunido en la tarde de este lunes en el Congreso, durante unos 45 minutos, para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, un encuentro que ha terminado sin acuerdo alguno entre las formaciones políticas tras la negativa del Ejecutivo de retirar la reforma judicial para devolver parcialmente al CGPJ en funciones su capacidad para nombrar a miembros del Tribunal Constitucional.

Según han informado fuentes ‘populares’, el Gobierno se ha negado a abordar la propuesta del PP que exigía retirar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial, una medida que «hace imposible llegar a acuerdos» con Moncloa «en el ámbito de la Justicia. «Para el PP, la aprobación de esta reforma de la que nos enteramos por los medios de comunicación es una línea roja que el Ejecutivo no debería cruzar», han denunciado.

Este rechazo, según el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, aboca a un «bloqueo» en el ámbito judicial debido a que el presidente Pedro Sánchez «prefiere un Tribunal Constitucional del gusto de ERC, que un pacto por la Justicia alcanzado con el PP».

Fuentes gubernamentales han explicado que Bolaños reclamó al PP, en el encuentro, la necesidad de «cumplir con la Constitución y la ley», además de exigir la renovación del CGPJ «cuanto antes». El Ejecutivo ha lamentado que los ‘populares’ sigan «poniendo excusas para no hacerlo» y exijan retirar una proposición de ley «que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional» para sentarse a negociar el órgano de gobierno de los jueces.

En este contexto, el Gobierno ha apuntado que las propuestas defendidas ahora por el Partido Popular «ya habían sido acordadas con la anterior dirección del PP en negociaciones pasadas», por lo que «buena parte del camino estaría» avanzado para que la renovación del CGPJ «se produzca sin demora».

Las fuentes gubernamentales también han afeado al partido liderado por Núñez Feijóo que pidan retirar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial cuando también fue acordada con la anterior dirección del partido, «en el marco del acuerdo de renovación del TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021».

Por tanto, desde el Gobierno han reiterado que «no es admisible ninguna excusa más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente». «El cumplimiento de la Constitución no se negocia. El Partido Popular debe cumplir la Constitución y la ley y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado», han zanjado las fuentes.

UNA PROPUESTA QUE EL GOBIERNO YA RECHAZÓ

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, presentó este lunes su «pacto de regeneración y de reforma» de la Justicia para lograr un acuerdo con el Gobierno y negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Exigió antes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que retire su proposición de ley de reforma del Poder Judicial que ha «pactado con ERC» y que permitirá al Consejo nombrar a miembros del Tribunal Constitucional.

El Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, alejó la posibilidad de que se produzca un pacto con el PP para renovar los órganos constitucionales, al señalar que la Constitución y su cumplimiento «no se negocian», según respondió la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.