Carrizosa (Cs) responde a Bal que no hay por qué «sacrificar» a Arrimadas en la refundación

Defiende pactar con PP y PSOE con «condicionamientos» y descarta gobernar con Vox y Podemos

BARCELONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) –

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha replicado al portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, que la refundación del partido no tiene por qué pasar por «sacrificar» a la actual presidenta de la formación, Inés Arrimadas.

«Una líder que ha ganado unas elecciones autonómicas en España, y que es una líder muy bien valorada entre nuestros votantes, no tiene por qué ser sacrificada en el altar de una supuesta renovación», ha defendido en una entrevista de Europa Press, después de que Bal afirmara que, si Arrimadas continúa teniendo un rol visible dentro de Cs, la refundación no tendrá credibilidad.

Bal se presenta a las primarias de Cs en una lista rival a la que lideran la coordinadora de Cs en Baleares, Patricia Guasp, y el eurodiputado Adrián Vázquez, candidatos a portavoz política y a secretario general, y en la que concurren Carrizosa y Arrimadas –quien cierra la candidatura–.

Carrizosa ha criticado que Bal defienda que su candidatura es de renovación cuando él mismo, como miembro de la ejecutiva actual, ha sido «corresponsable de toda la gestión» del partido hasta ahora, y ha asegurado que la renovación son Vázquez y Guasp.

Así, ha resaltado que la lista que encabezan Vázquez y Guasp propone para la ejecutiva permanente a personas de Cs que nunca han estado en ella y que en eso consiste renovar un partido, mientras que Arrimadas ha dado un «paso al lado» en sus responsabilidades de dirección y solamente estaría en la ejecutiva nacional como vocal.

A una semana de la Asamblea General que culminará la refundación de Cs, Carrizosa ha sostenido que Bal «se equivoca tanto en la intensidad de los ataques a Arrimadas como en el momento de plantearlos»: a su juicio, no es ahora cuando hay que debatir si ella sigue como candidata de Cs, sino después de las municipales y las autonómicas, en otras primarias.

Preguntado por si cree que, llegado ese momento, Arrimadas debería continuar siendo la candidata de Cs a la presidencia del Gobierno, ha contestado: «Yo apuesto por que eso lo decidan los militantes en unas primarias, y que por el momento ella siga, como seguimos todos los cargos orgánicos, al frente de nuestras respectivas responsabilidades».

NO PACTARÁN CON VOX Y PODEMOS

Carrizosa ha confiado en que la refundación sirva para identificar mejor los «rasgos políticos» de Cs y clarificar la política de pactos de la formación, que sostiene que debe pasar por abrirse a acuerdos de gobierno con PSOE y con PP siempre y cuando acepten las condiciones programáticas que plantee Cs.

Entre esas condiciones ha situado la lucha contra la corrupción, los derechos y libertades individuales, el respeto al colectivo LGTBI, el apoyo a las pymes y los autónomos y la sanidad pública, y ha avisado: «Nunca Cs va formar parte de un gobierno en el que esté Vox. Tampoco formaremos parte de un gobierno con Podemos y no formaremos parte de gobiernos independentistas», ha advertido.

NOMBRE Y ALIANZAS

En cuanto al nombre del partido, ha apostado por mantener la marca ‘Ciudadanos’ «haciendo los retoques o el rebranding de marca que haya que hacer», y ha explicado que desde Catalunya han presentado una enmienda que ha pasado a la ponencia para conservarlo.

Preguntado por si cree que la renovación de Cs puede dar un vuelco a las encuestas, ha confiado en que pueda «ayudar a la marca y a la oferta electoral» tras los malos resultados electorales sucesivos, en sus palabras, que les llevaron a abrir un proceso de reflexión en el marco de la refundación.

Según ha explicado, el partido ha identificado dos errores que les perjudicaron electoralmente: el primero, no haber «escenificado lo suficiente» la voluntad de Cs de pactar un gobierno de coalición con el PSOE en 2019 tras las generales de abril –que se repitieron en diciembre, y tras las que pasaron de 57 a 10 diputados–; y el segundo, no haber impuesto condiciones más claras cuando formaron gobiernos de coalición con el PP en varias autonomías.

«Debemos dejar de ser subalternos de cualquier partido, desde luego del PP y también del PSOE. Es muy necesario que una fuerza política de centro y reformista imponga en sus pactos con otros partidos una serie de condicionamientos», ha subrayado.

«JAMÁS» FICHARÍA POR EL PP

En cuanto a pactos con el PSOE, ha avisado de que si «hubiera un líder diferente a Pedro Sánchez en las próximas elecciones, sin duda los pactos para formar gobierno se facilitarían», preguntado por si propiciaría un acercamiento que barones socialistas críticos con la estrategia de Ferraz dieran un paso al frente.

«El problema que está teniendo el PSOE, y que identifican algunos de sus dirigentes, es el señor Pedro Sánchez y su falta de líneas rojas para pactar con aquellos que quieren destruir la convivencia en España o torpedear nuestra Constitución», ha añadido.

Preguntado por si le han ofrecido irse al PP, tras los fichajes de varios excargos de Cs, ha asegurado que no y ha advertido: «Jamás el nombre de Carlos Carrizosa se vinculará a otro partido que no sea Cs. El día que yo no continúe en política, me saldré y no estaré ni votaré a ningún otro partido que no sea Cs».