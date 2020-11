Casado aparca la vía ‘España Suma’ y se lanza a por los votantes de Cs y Vox

Todo está donde Pablo Casado quería. Ciudadanos, en el centroizquierda, quitándole votos al PSOE; el PP, en el centro y el centroderecha, y él, de rey absoluto de este espacio, abandonado por Inés Arrimadas tras su acercamiento al PSOE en el estado de alarma y en los presupuestos. O, al menos, así lo ven en el PP.

Por otro lado, el líder de la oposición le planta cara a Vox, que tiene su público, pero que en su pelea con Casado puede perder a parte de sus votantes, los menos radicales, que pueden estar pensando en volver a un PP que, después del discurso de su presidente en la moción de censura de Santiago Abascal a Pedro Sánchez, les es más reconocible y podría colmar sus aspiraciones.

ESPACIOS

Los populares creen que su espacio y el de los naranjas ya no compiten, son complementarios

El giro de Arrimadas hacia el PSOE no solo no ha molestado a Casado, sino que lo contempla como una oportunidad de ampliar su espacio político. Entiende que el PP puede crecer por un centro que antes ocupaban los naranjas, mientras que éstos, situados más a la izquierda, según su parecer, amplían el espacio en el que ambos pueden pescar en unas futuras elecciones. La idea es que con los giros de ambas formaciones, PP y Cs ocupan más espacio político. Sin embargo, estos virajes también dificultan que fructifique el proyecto España Suma que el PP gestó en el verano del 2019 para la repetición de las elecciones en noviembre de aquel año, según admiten fuentes populares. Es una idea que se aparca, al menos de momento, porque en contra de lo que ocurría hace apenas un año, ahora los espacios políticos de PP y Ciudadanos empiezan a ser complementarios, no compiten entre ellos, lo que hace que la alianza de los dos partidos en una sola candidatura no tenga por que sumar, sino que pueda incluso restar porque los votantes extremos de una y otra formación no se sientan representados en ella.

Por ello, Casado tiene muchas dudas sobre la conveniencia de acudir a las elecciones catalanas de febrero en una sola lista con Cs, como se había planteado. Ya está descartado hacerlo en toda Catalunya, pero aún está viva la posibilidad de que se formen candidaturas conjuntas en Lleida y Girona, donde los números hacen posible que la unión sume.

Pero el presidente del PP no lo ve claro. Y más después de la experiencia en el País Vasco, donde la unión de los dos partidos en una sola candidatura no solo hizo que el PP perdiera tres diputados, sino que de los seis obtenidos dos fueran para Cs, con lo que el partido quedó claramente debilitado.

VOTANTES

El jefe de la oposición aspira a captar votos de Arrimadas y Abascal y luego sumar con ellos

En esta nueva situación, la dirección popular considera que la estrategia de Casado debe ir por otro lado. En lugar de buscar acuerdos con los partidos con los que compite en el centroderecha, debe ir a por sus votantes, con el objetivo de que los tres partidos se complementen a posteriori, si el PP gana y las cuentas salen. Se trataría de que después de unos comicios generales, Vox tenga la representación de la derecha más extrema; Ciudadanos, la del centroizquierda tras recoger votos socialistas discrepantes con la política de Pedro Sánchez y su unión con Podemos, y Casado se gane el voto perdido del centro y la derecha.

La buena relación de Casado con Inés Arrimadas hace que el presidente del PP esté convencido de que en caso de ganar las elecciones y los diputados sumen, Ciudadanos le apoyaría como presidente del Gobierno, antes de intentar cualquier solución a varias bandas con los socialistas.

En cuanto a Vox, y pese al enfrentamiento público que mantienen Casado y Abascal, en el seno del PP están convencidos de que si hay posibilidades de que las tres fuerzas sumen, el partido de ultraderecha tendría muy difícil no apoyar la investidura de Casado, porque la alternativa sería que siguiera gobernando Pedro Sánchez, y eso su electorado no se lo perdonaría nunca a Abascal, por muy enfadado que esté con el PP.