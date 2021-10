Casado insiste en prohibir por ley los beneficios penitenciarios a etarras y que sea delito los ‘ongi etorri’

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) –

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a mostrar su rechazo a que los etarras tengan beneficios penitenciarios mientras no ayuden a la justicia a esclarecer los 300 asesinatos que siguen impunes al tiempo que ha pedido que se considere delito los ‘ongi etorris’ y que los crímenes de ETA no prescriban.

En un mensaje escrito en la red social Twitter, Casado ha pedido «apoyo» a la proposición de ley de su formación que ya avisó que llevaría a cabo cuando gobierne el PP.

«Pedimos apoyo a nuestra proposición de ley para: Que los etarras no tengan beneficios penitenciarios si no colaboran con la justicia para esclarecer sus 300 asesinatos aún impunes, que sea delito la convocatoria de homenajes a terroristas, que los crímenes de ETA no prescriban», ha tuiteado el líder ‘popular’.

Precisamente este lunes la Comisión de Interior del Senado rechazó una iniciativa de Ciudadanos que instaba al Gobierno a tomar medidas para impedir la celebración de los homenajes a etarras condenados en sentencia firme. El texto, que contó con el voto en contra del PSOE, incluía un llamamiento al Ejecutivo para «asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelvan a producir los ‘ongi etorri'»