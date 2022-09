Ciudadanos pide a Lesmes que no «sucumba al chantaje» del Gobierno y siga como presidente del CGPJ

Ciudadanos pide a Lesmes que no «sucumba al chantaje» del Gobierno y...

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) –

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido este jueves al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que no dimita porque eso sería, a su juicio, «sucumbir al chantaje del Gobierno».

Así ha replicado Bal a la amenaza lanzada este miércoles por el propio Lesmes, quien apuntó la posibilidad de dejar su puesto al frente un órgano que está pendiente de renovación desde diciembre de 2018.

Según Bal, la «solución» a esta situación de interinidad no pasa por la salida de Lesmes, sino por cambiar el sistema de elección de los jueces como, ha señalado, reclama el propio presidente del CGPJ y varias instituciones europeas.

Bal considera que el PP ya ha «cedido al chantaje del Gobierno» al aceptar negociar sobre la renovación del CGPJ, pero Lesmes no debería hacer lo mismo. «El PP ha caído estrepitosamente en este chantaje y está negociando, espero que el CGPJ no sucumba al chantaje del Gobierno y Lesmes no dimita», ha apostillado.





