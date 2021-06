Cuixart tras salir de prisión: «El Estado no nos ha podido aguantar más días en de la cárcel»

«No existe indulto que hará callar al pueblo de Catalunya»

SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado este miércoles que, si él y el resto de presos por el 1-O han salido de la cárcel con los indultos, ha sido gracias a la presión de Europa y de la sociedad catalana: «El Estado no nos ha podido aguantar más días en de la cárcel».

«Que nadie se equivoque, que nadie se confunda. Si hoy los presos políticos estamos fuera es porque el Estado no nos ha podido aguantar más días dentro de la cárcel, no han sido capaces», ha dicho su intervención en el acto después de salir de la cárcel al haber sido indultados por el Gobierno.

Ha comenzado colgando una bandera catalana en el micrófono y enviando un recuerdo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de dirigentes independentistas en el extranjero, como los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

«Hoy no es un día de renuncia, hoy es un día en el que los catalanes nos reafirmamos para seguir luchando y para no dejar nadie atrás. Que nadie se equivoque: la represión no nos ha vencido y no nos vencerá», ha advertido.

Cuixart ha asegurado que «no existe indulto que hará callar al pueblo de Catalunya», ha insistido en su voluntad de reafirmarse en sus ideales y en su voluntad de lograr la independencia de Catalunya, y ha reivindicado que su objetivo cuando entró en la cárcel era salir seguir siendo presidente de Òmnium y lo ha logrado.

Ha destacado que la cárcel no los detendrá y ha reiterado que lo único que han perdido ha sido el miedo: «Nos querían hacer perderlo todo y lo único que nos han hecho perder ha sido el miedo. Hoy los catalanes no tenemos miedo, que tomen nota, aquí en Madrid y allí donde sea necesario», ha dicho, y ha dado las gracias a quienes se han manifestado por su libertad.

Asimismo, ha advertido de que seguirán ejerciendo todos los derechos que, según él, condenó el Tribunal Supremo, y seguirán manifestándose y protestando contra todos los poderes para garantizar todos los derechos: «Porque estamos hartos de ver gente que se tenga que morir antes de un desahucio. No callaremos nunca y siempre seguiremos adelante».

Entre otros, les han recibido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; los consellers Violant Cervera y Josep Maria Argimon; el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet; el portavoz adjunto, Josep Rius, el exconseller Damià Calvet y familiares de los indultados.