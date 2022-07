Echenique avanza que Podemos pedirá en el Congreso una comisión de investigación sobre las «cloacas mediáticas»

La iniciativa cuenta con el apoyo de ERC, Bildu, Compromís y la CUP y Echenique espera que el PSOE considere su propuesta

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado que su grupo registrará durante los próximos días en la cámara una comisión de investigación sobre las «cloacas mediáticas» a raíz de los nuevos audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo.

También ha explicado que la iniciativa cuenta con el apoyo de ERC, Bildu, Compromís y la CUP y están a la espera de que se sumen otros grupos. En el caso del PSOE, Echenique ha señalado que han informado a su socio de coalición de sus planes, le han remitido el texto que tienen planteado presentar y ahora esperan que lo consideren de cara a brindarle su apoyo.

Así lo ha trasladado momentos antes de participar en la mesa redonda ‘Las amenazas políticas: el auge de la extrema derecha y el papel de la izquierda’, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El dirigente de la formación morada ha disertado que en el seno de la Cámara Baja ya se han celebrado dos comisiones de investigación que, en sus conclusiones, han constatado la existencia de las «cloacas» en el Ministerio del Interior durante la etapa del PP y de una «parapolicia» pagada con fondos reservados, que llevaba a cabo prácticas ilegales.

Sin embargo, Echenique ha aseverado que «evidentemente» esa «mal llamada policía patriótica» no hubiera podido hacer sus actividades sin colaboración de una «pata mediática» que, hasta la fecha, no se les ha permitido investigar.

Ahora y a raíz de esos audios, ha proclamado Echenique para sentenciar que hubo una «trama mediática» y ha quedado «patente» que trató de «destruir» no solo la reputación de dirigentes de Podemos sino también de otras fuerzas políticas, donde incluso en conversaciones se menciona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Esto va más allá de Podemos, es un ataque directo a la democracia», ha zanjado el portavoz del grupo confederal para incidir que otro caso de esas prácticas fue la situación que padeció el exdelegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, a raíz de la manifestación del 8M en días previos a la pandemia.

PETICIÓN PARA INCORPORAR LOS AUDIOS DE COSPEDAL A KITCHEN

Recientemente, Podemos solicitó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que incorpore a ‘Kitchen’, la pieza sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, los audios de las conversaciones entre Villarejo y la ex dirigente ‘popular’ María Dolores de Cospedal al considerar que esta podría no solo haber conocido sino participado en las presuntas maniobras para «fabricar» pruebas contra el partido y sus líderes.

Concretamente, se refiere a un audio difundido el pasado 7 de julio por ‘El País’ que refleja una conversación que Villarejo y Cospedal habrían tenido el 5 de mayo de 2017 en relación al denominado ‘Informe PISA’, donde el comisario ofrece «un tema de la hostia contra Podemos» a la entonces ministra de Defensa y ésta responde que lo quiere porque «es una bomba».