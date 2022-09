El CGPJ se reúne hoy con el objetivo de renovar el TC pero con escasas posibilidades de lograr un acuerdo a tiempo

El ala conservadora propondrá pactar las «reglas del juego» antes de debatir sobre los candidatos al Constitucional

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) –

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves un Pleno extraordinario convocado por su presidente, Carlos Lesmes, con el objetivo de designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden, si bien lo más probable es que la reunión de mañana sirva para fijar el procedimiento sin que se llegue a un acuerdo sobre los aspirantes, lo que complicaría cumplir con la fecha límite del 13 de septiembre establecida por la última reforma impulsada por el Gobierno.

Lesmes convocó este Pleno en el mes de julio exhortando a los 18 vocales que lo componen actualmente a alcanzar un acuerdo sobre las dos personas que debe proponer el CGPJ para reemplazar a los cuatro magistrados del TC cuyo mandato venció el 12 de junio.

La intención era llegar a tiempo al próximo martes, 13 de septiembre, que es el plazo señalado en la reforma legal que devolvió sus poderes al CGPJ pero solo para acometer esa renovación de la corte de garantías.

Dicha reforma, que enmendaba a su vez la operada en marzo de 2021 para impedir que un CGPJ caducado –como el actual– realizara nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, ha generado una amplia «desafección» en el órgano de gobierno de los jueces, tal y como reconoció públicamente Lesmes el pasado lunes.

El malestar entre el sector conservador alcanzó tales cotas que algunos de sus vocales habían planteado la posibilidad de no alcanzar acuerdo ninguno sobre el Tribunal Constitucional, bloqueando con ello su renovación parcial, como una forma de aumentar la presión para lograr un nuevo CGPJ, ya que este caducó en diciembre de 2018.

Sin embargo, Lesmes avisó el lunes de que no consentiría «un CGPJ en rebeldía», subrayando nuevamente que la designación de esos dos magistrados del TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo.

Durante el discurso con el que el miércoles dio por inaugurado el curso judicial 2022-2023, el jefe del Poder Judicial reiteró que «la Constitución, como máxima expresión de la soberanía nacional, contiene un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento».

CÓNCLAVE NOCTURNO

Así las cosas, el martes por la noche el denominado sector conservador se reunió para llegar al Pleno de este jueves con una postura común que pasa por «defender en todo caso la institucionalidad», lo que implica llegar a «acuerdos debidamente consensuados», según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos al TC, aunque con algunas condiciones: establecer primero las «reglas del juego» –cómo proceder para la propuesta y la votación– y respetar «los tiempos de decisión del Consejo».

Las fuentes consultadas explican que se trata de una oferta que harán al llamado sector progresista. En caso de ser aceptada, el acuerdo sobre el ‘modus operandi’ se sellaría con una mayoría simple.

Lesmes ratificó el miércoles, en declaraciones a la prensa, que la principal aspiración de este Pleno es elaborar ese ‘protocolo’ sobre el que poder avanzar hacia el nombramiento de los dos candidatos del TC.

FUERA DE FECHA PERO EN SEPTIEMBRE

Con todo, parece haberse disipado la amenaza del bloqueo, si bien fuentes del órgano de los jueces subrayan que será difícil que se llegue al 13 de septiembre con los nombramientos realizados, algo que Lesmes también ha apuntado en sus declaraciones.

La principal dificultad es que para designar a los dos aspirantes a la corte de garantías se requiere una mayoría de tres quintos, lo que equivale a doce votos favorables, una cifra que, dada la actual composición del CGPJ, requiere el apoyo de varios conservadores.

En cualquier caso, Lesmes se ha mostrado optimista, confiando en que el CGPJ cumpla con el TC, incluso fuera del plazo legal marcado. Según sus previsiones, no debería demorarse más allá de septiembre.

El problema de fondo es que si el Consejo no propone sus dos magistrados no está claro que el Constitucional pueda renovarse. La Carta Magna indica que el TC debe renovarse por tercios y el que venció el 12 de junio es el tercio que corresponde a CGPJ y Gobierno. Las fuentes jurídicas preguntadas por esta agencia de noticias arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos designados por el Ejecutivo puedan tomar posesión del cargo sin el concurso de la otra mitad: la del CGPJ.

EL ÓRDAGO DE LESMES

Lesmes se ha impuesto la tarea de dejar al menos encarrilados los nombramientos del TC antes de adoptar medidas para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que afronta su cuarto curso judicial con el mandato vencido.

El presidente del CGPJ ha advertido de que se plantea dimitir si no hay acuerdo entre PSOE y PP para constituir un nuevo CGPJ. No obstante, ha aclarado que, de momento, es solo una opción, no una decisión tomada.

Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que para tomarla no esperará «meses», sino solo «semanas». Desde el seno del CGPJ han recibido este anuncio con escepticismo al considerar que se trata de una medida de presión que esperan que funcione.