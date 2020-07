El Congreso votará de nuevo el texto económico de Reconstrucción tras detectar un error en la votación de hoy

Una diputada de Unidas Podemos solicitó votar telemáticamente pero al final lo hizo desde el escaño y su voto ha sido anulado

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados repetirá previsiblemente la semana que viene la votación del documento de Recuperación Económica de la Comisión de Reconstrucción tras haber detectado que una diputada que había solicitado votar telemáticamente lo hizo al final de manera presencial. Al corregirse el error se ha producido un empate que tiene que deshacerse.

En concreto, tras las votaciones que han tenido lugar este miércoles se ha comprobado que Marisa Saavedra Muñoz, que había solicitado su derecho a ejercer votación a distancia finalmente también ha votado desde su escaño del hemiciclo.

Tras descubrir lo sucedido, lo que se ha hecho es corregir todas las votaciones restando un voto de los ‘síes’. Se ha tomado esta decisión porque no se puede variar el método de votación sin que medie un acuerdo de la Mesa del Congreso. En este caso, éste no se ha producido, puesto que el grupo parlamentario de Unidas Podemos solicitó el voto telemático de Saavedra, pero después no comunicó su intención de votar desde su escaño.

Fuentes del grupo confederal han explicado a Europa Press que el error no ha sido achacable a la diputada, si no al conjunto del grupo parlamentario, que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el Hemiciclo. Además, aducen que los servicios de la Cámara avisaron a Saavedra de que tenía que votar telemáticamente apenas tres minutos antes de que se cerrara el plazo para ello y que no le dio tiempo.

En cualquier caso, desde Unidas Podemos inciden en que Saavedra sólo votó una vez, por lo que van estudiar la posibilidad de impugnar la anulación del voto.

Según se refleja en una resolución de la Presidencia del Congreso, recogida por Europa Press, los servicios de la Cámara han señalado que este voto no puede contabilizarse y ha procedido a introducir las correcciones pertinentes.

La única votación en la que la corrección ha sido determinante ha sido la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los ‘síes’ se ha producido un empate a 168, lo que obligará a repetir la votación.

SI EL EMPATE PERSISTIERA, DECAERÍA

Así las cosas, la votación se repetirá en el próximo Pleno que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana para acoger la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dará cuenta del Consejo Europeo en el que se han aprobado los fondos postCovid.