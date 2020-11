El Gobierno exhibe una mayoría muy amplia para tramitar el presupuesto

“Queremos tener aprobados estos presupuestos antes de final de año”, urgió ayer Pedro Sánchez desde València. Y, al tiempo, el Gobierno quiso exhibir la muy amplia mayoría con la que ya cuenta en el Congreso para tumbar el próximo jueves las enmiendas a la totalidad y proseguir la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para el año que viene.

De la noche a la mañana, el Gobierno convocó de urgencia a los grupos parlamentarios que “mostraron su disposición a negociar” las cuentas. El objetivo era escenificar los respaldos que tiene para tramitar los presupuestos, antes de que hoy se cierre el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad. Pero no estuvieron todos, ya que el PNV rechazó la foto, pese a su disposición al acuerdo. Y la Moncloa tampoco logró evitar, como pretendió, que los cuatro diputados de JxCat registren su propia enmienda a la totalidad, aunque se trate de un elemento de presión que puedan retirar antes de la votación. “Es un toque de atención”, advirtió su portavoz, Laura Borràs.

Pese a todo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez –que sellaron el pacto presupuestario previo entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición–, lograron evidenciar la mayoría de apoyos parlamentarios que permitirán tramitar las cuentas, en una ronda de reuniones consecutivas en el Congreso.

El orden de las reuniones fue finalmente fortuito, debido a la premura de la convocatoria, pero Montero y Álvarez recibieron antes a la delegación negociadora de Ciudadanos, encabezada por Edmundo Bal, y posteriormente a la de Esquerra, capitaneada por Gabriel Rufián. Ninguna de estas formaciones presentará enmienda a la totalidad, por lo que, pese a los mutuos vetos cruzados que insisten en esgrimir, ambas se mantienen en la negociación de las cuentas. Se cumple así, al menos de momento, la pretensión del presidente del Gobierno de mantener a ERC y a Cs en la ecuación presupuestaria. El propio Sánchez insistió ayer en que “no existe alternativa a unos presupuestos de país”, en plena crisis sanitaria y económica por la pandemia, y reiteró la necesidad de “trascender la miopía de las líneas rojas” y “los clásicos intereses enfrentados”.

Ronda de contactos

Cs, optimista sobre la posibilidad de acuerdo, tras reunirse con el Ejecutivo

Los representantes del Gobierno no se reunieron en todo caso con Borràs, pero sí con Ferran Bel en nombre de los cuatro diputados del PDECat, abiertos de antemano a la negociación. También con los portavoces de Teruel Existe, Compromís, Nueva Canarias o EH Bildu. Con todos ellos, más el PNV y Más País, el PSOE y Unidas Podemos ya suman hasta 198 escaños. Es decir, una mayoría más que suficiente para derrotar el próximo jueves las enmiendas a la totalidad ya anunciadas por Vox y los cuatro diputados de JxCat, además de la que casi con seguridad presentará el PP.

Votos para que se puedan tramitar los presupuestos, pero que no suponen que el apoyo a las cuentas del Estado esté garantizado. Al menos, no con qué partidos podrá obtenerse. Es verdad que Ciudadanos es optimista sobre la posibilidad del acuerdo y ya no pone como condición para negociar que el Gobierno no lo haga con ERC, porque admite que Sánchez intente sacar los presupuestos negociando con los dos a la vez. Pero el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera imposible que los presupuestos que pueda apoyar la formación de Inés Arrimadas los pueda avalar ERC.

“Somos muy incompatibles”, dijo Bal, porque ERC pide la subida del IRPF en el tramo autonómico en Catalunya, y querrá subir el estatal, mientras que Cs ya consiguió que este impuesto no suba para las clases medias y trabajadoras. Y ERC quiere, según Bal, subir los impuestos al diésel, mientras que los naranjas aseguran que arrancaron al Gobierno el compromiso de no hacerlo. Cs lo tiene claro. Si el Gobierno asume las medidas que propone, no tendrá problema en aprobar los presupuestos, pero no cree que esas medidas las avale ERC. Si las apoya, Cs se apuntará el tanto de haberlas propuesto.

Así pues, aparte de la enmienda simbólica de JxCat, también solicitarán la devolución del proyecto de presupuestos Vox, el BNG, Coalición Canaria y Foro. El PP no lo ha hecho todavía. Esperará al último momento –el plazo expira hoy a las 14 horas– para desvelar sus intenciones. Aunque fuentes populares aseguraron a La Vanguardia que hay un 99% de probabilidades de que registren una enmienda a la totalidad, como se da por hecho que hará UPN.

Subgrupo dividido

El PDECat, a diferencia de Junts, acepta de antemano negociar las cuentas del Estado

Pese a su giro al centro y su distanciamiento de Vox, Pablo Casado no puede permitir que Santiago Abascal sea la única oposición a unas cuentas que representan lo contrario de lo que propugna su partido: bajada de impuestos y limitación del gasto público. Pero el PP alentó ayer la posibilidad de un acuerdo: “Si Sánchez levanta la línea roja de no subir impuestos facilitará el entendimiento con los planteamientos del PP”, dijo Javier Maroto en TVE. El PP habla del IRPF, del impuesto a las bebidas azucaradas y de mantener las deducciones a las aportaciones a los planes de pensiones. Su segunda línea roja para pactar es “rescatar y salvar a los autónomos”.