El PP arrancará el curso exigiendo celebrar ya el Debate de la Nación: «Sánchez no lo convoca porque España está peor»

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP, Pablo Casado, arrancará el curso político en septiembre exigiendo al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que ponga fecha al Debate sobre el estado de la Nación, después de que la legislatura arrancase hace más de un año y medio. A su entender, no convoca esta gran cita de política general porque España «está peor» que cuando él llego al Palacio de la Moncloa.

«Desde el PP iniciaremos el curso político exigiendo a Pedro Sánchez que acuda a las Cortes Generales y convoque el Debate sobre el estado de la Nación. Han pasado siete años desde el último gran debate parlamentario», ha avanzado a Europa Pres el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Montesinos ha señalado que Sánchez, «como presidente del Gobierno, no se ha sometido al Debate sobre el estado de la Nación» y ha señalado que el PP, aunque ha pedido más veces su convocatoria, considera que es un «insulto» al Parlamento y al conjunto de los españoles que siga rehuyendo esa cita parlamentaria.

«No va a rendir cuentas porque sabe que hoy España está peor que cuando él llegó al Gobierno de España, porque sabe de sus mentiras, porque sabe que no soportaría que se le recordara su demoledora hemeroteca en el principal debate nacional, que es el Debate sobre el estado de la Nación», ha enfatizado.

De la misma manera, Montesinos ha defendido que los nuevos ministros acudan al Congreso para que informen de los planes de sus respectivos Departamentos. «Lo pedimos en agosto pero sus socios separatistas permitieron que se fueran de vacaciones», ha manifestado, después de que el PSOE y sus socios rechazasen esa petición de comparecencia del Grupo Popular en la Diputación Permanente del Congreso.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE PLUS ULTRA

Asimismo, Montesinos ha avanzado que el PP abrirá el curso político exigiendo de nuevo –meses atrás el PSOE y sus socios tumbaron una solicitud similar– la creación de una comisión de investigación sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

«Sánchez era quien decía que era el Gobierno de la transparencia y siempre iba a dar explicaciones, fuera lo que fuera. Pues bien, aquí hay un escandalazo como una catedral, que es el de Plus Ultra. Aquí hay un dinero que se ha dado a una compañía chavista y no sabemos las razones y no sabemos el acuerdo que ha habido entre el Gobierno de España y el régimen de Maduro», ha declarado Montesinos a Europa Press.

Además, el dirigente del PP ha subrayado que, «entre medias, el ministro Ábalos ha sido destituido». A su entender, puede que el exministro de Transportes «fuera quien llevara el trato, pero la última decisión y la responsabilidad final es del señor Sánchez».

«Por eso también en el inicio del curso político vamos a exigir que esa comisión de investigación vea la luz, porque al final los españoles se preguntarán por qué el señor Sánchez quiere que se hable de unas cosas y de otras no. Este no es el Gobierno de la transparencia, este es el Gobierno fake», ha afirmado.

Al ser preguntado si cree que detrás del cese de Ábalos está el caso Plus Ultra, Montesinos ha indicado que detrás de esa destitución está tanto el «escándalo» de la aerolínea como el viaje a España de «una representante del régimen de Maduro» con la que se vio en el aeropuerto de Barajas –en alusión a Delcy Rodríguez–, así como «la hemeroteca demoledora que afectaba» al exministro.

Eso sí, ha insistido en que no se debe «perder la perspectiva» porque «quien da las órdenes es Pedro Sánchez». «Al final hemos visto que el Gobierno de España se ha convertido en la casa de los líos, en una jaula de grillos, y pongo también el foco en los representantes de Unidas Podemos», ha agregado.

Ante el hecho de que el juez investigue por malversación a 15 altos cargos del Gobierno y miembros del Consejo de Administración de la SEPI, que dieron el visto bueno al rescate, Montesinos ha asegurado que el PP espera que «la Justicia llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades, absolutamente todas».

EL CESE DE IVÁN REDONDO

Por otra parte, al ser preguntado qué cree que hay detrás del cese del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, Montesinos ha indicado que eso «lo tendrá que explicar el presidente del Gobierno».

«Desde luego, lo que pudimos comprobar en una de las pocas entrevistas que dio el señor Sánchez, es que ya no le llama por su nombre. Parece que Iván Redondo era el todopoderoso asesor de Moncloa y unas horas después Sánchez ya no quería ni siquiera mencionarlo», ha asegurado.

El diputado del PP ha indicado que él había «leído en los medios de comunicación que Iván Redondo estaba enfrentado a sectores del PSOE» e «incluso a sectores del propio Gobierno». «Pero el problema del Gobierno es Sánchez y así se ha constatado en las últimas encuestas publicadas», ha afirmado, para añadir que, pese a la remodelación de Gobierno, el Ejecutivo no ha «remontado el vuelo» a tenor de lo que recogen los sondeos.





