El PP exige a Sánchez conocer los detalles de la prórroga porque «no puede prolongarse indefinidamente»

García Egea le insta a presentar un plan «creíble» porque «todo el espectro político coincide en que su gestión es un desastre»

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que su formación quiere conocer «en detalle» en qué términos se va a prorrogar por cuarta vez el estado de alarma antes de decidir el sentido de su voto. Tras avisar que esta situación no se puede prolongar «indefinidamente», le ha emplazado a presentar un «plan creíble» porque «todo el espectro coincide en que su gestión de la crisis es un desastre».

«No me puedo mojar como me gustaría, no puedo explicitar exactamente cuál va a ser nuestra posición porque sabe que luego la hemeroteca es traicionera y me gustaría dar una respuesta segura y certera en cuanto tengamos toda la información», ha afirmado García Egea ante ese debate que se celebrará el próximo miércoles en el Congreso. Hasta ahora, los ‘populares’ han respaldado las tras prórrogas anteriores.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, García Egea ha afeado a Sánchez que no informe a ningún grupo parlamentario de sus planes y crea que todos los grupos «tienen que apoyarle incondicionalmente sean cuáles sean las fórmulas qué el utilice».

Tras criticar que se dedique a «exigir diálogo» a los demás pero luego el presidente del Gobierno esté «en un monólogo permanente», ha insistido en que cuando su partido conozca «los detalles» relativos esa nueva prórroga «informará de su voto».

García Egea ha hecho hincapié en lo que pasó en la sesión de control del Gobierno al Congreso, donde los grupos le pusieron «frente a la realidad» y tuvo que ser un «poco dura» para los ministros. «Al Gobierno alguien tiene que ponerle un espejo delante para saber lo que están pensando los españoles de ellos», ha recalcado.

García Egea ha señalado que «parece que Sánchez se ha acostumbrado a gobernar con estado de alarma» y «ha visto que para sus intereses y comodidad es mucho más fácil tener un mando único». Eso sí, ha recalcado que «eso también conlleva responsabilidad única».

«Un gran poder requiere una gran responsabilidad y en este caso el presidente está teniendo un gran poder, pero no está ejerciendo una gran responsabilidad», ha señalado el ‘número dos’ de los ‘populares’.

Dicho esto, ha subrayado que el PP quiere «conocer en detalle» el «plan de desconfinamiento» que Sánchez tiene «para volver a la normalidad» y «en qué términos quiere prorrogar el estado de alarma». «No conocemos en qué términos de restricción de libertades quiere prorrogar esta situación y mantener confinada a la gente en su casa con garantías», ha manifestado.

En este punto, ha avisado que si la gente sale a la calle «sin haber hecho los test necesarios» es como si el país no hubiera «hecho nada». A su entender, el presidente del Gobierno lo que tiene que hacer es «acopiar muchos test» para hacerselos a sanitarios, al personal que está en primera línea y a «toda la población en general». «Si salimos a la calle sin controlar eso, al final puede haber riesgo de que demos un paso atrás», ha manifestado

«ESTÁ MUY CÓMODO EN EL ESTADO DE ALARMA»

Preguntado de nuevo por la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, acerca de que el estado de alarma no puede prorrogarse indefinidamente y ya hay leyes orgánicas, García Egea ha insistido en la idea de que Sánchez «se ha dado cuenta de que con el estado de alarma no tiene que dar cuentas absolutamente a nadie».

«Está muy cómodo en el estado de alarma mientras los ciudadanos estamos confinados en nuestra casa», ha afirmado el secretario general del PP, para avisar de que esta situación «no puede prolongarse indefinidamente».

Por eso, le ha emplazado a «presentar un plan creíble» porque está empezando a «tener las críticas de todos los que le apoyaron para ser presidente», como ERC y PNV, que en enero «votaron que sí» para que pudiera llegar al Palacio de la Moncloa.

«El señor Sánchez debería preguntarse qué está haciendo mal si todos, absolutamente todos en todo el espectro político, coincidimos en que la gestión de la crisis es un desastre», ha concluido el dirigente de los ‘populares’.