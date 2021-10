El PP fuerza que una declaración institucional del Senado incluya una condena de ETA para retratar a Bildu y el PSOE

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado este martes que su formación quiere que el Senado apruebe una declaración institucional que incluya una condena expresa de ETA, un texto que, a su juicio, brinda a Bildu la «oportunidad de participar en un momento histórico».

«Me temo que no les van a dejar unos u otros dar ese paso. O bien el texto que presenta el Grupo Socialista va a estar descafeinado y no va a incluir expresamente la condena al terrorismo de ETA o bien Bildu no lo va a apoyar», ha declarado Maroto en una rueda de prensa en la Cámara Alta tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Coincidiendo en el décimo aniversario del fin de la violencia anunciado por ETA, Maroto ha explicado que el PP quiere que la declaración del Senado incluya que «la acción terrorista nunca tuvo ningún sentido de ser» y que «aparezca de forma expresa la palabra condena del terrorismo de ETA».

«Estoy convencido de que si la declaración incorpora esas dos cuestiones, Bildu en el Senado no pasará la pantalla, no pasará la prueba. Y si quieren la firma de Bildu, entonces el Grupo Socialista no incorporará estas dos exigencias del PP», ha resaltado.

Un día después de las manifestaciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, asegurando que siente el dolor a las víctimas, el dirigente del PP ha subrayado que con este paso su partido quiere poner «punto y final a este mareo de la perdiz y dar vueltas a los juegos de palabras».

«O condena toda la acción terrorista de ETA y dice expresamente que nunca tuvo sentido la acción terrorista de ETA, o no habrá declaración institucional y cada uno se reflejará en el espejo de la verdad», ha enfatizado.

