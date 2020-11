El PP lanza una campaña en redes con el lema “con Bildu no”

El anuncio de que Bildu aprobará los presupuestos generales del Estado presentados por Pedro Sánchez ha llevado al PP a lanzar una campaña en redes, con el lema “con Bildu no”, en la que recoge vídeos del presidente del Gobierno, que en diversos momentos de su vida política asegura que nunca pactará con Bildu.

“España se merece un presidente del Gobierno que diga la verdad”, dice la campaña, que ayer pusieron en marcha en las redes sociales los principales dirigentes del PP: la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra; los vicesecretarios y otros dirigentes popular.

Mensajes

Los dirigentes del PP lanzan mensajes que dicen que España se merece un Gobierno que diga la verdad

Esa afirmación,- que recuerda a la que en su día pronunció Alfredo Pérez Rubalcaba, que con motivo de los atentados del 11-M en Madrid , dijo, en vísperas de las elecciones de marzo de 2003 que España se merecía un gobierno que dijera la verdad-, va acompañada por cuatro vídeos del presidente diciendo no a pactar con Bildu.

Empieza con una afirmación de Sánchez hace unos años: “No, yo con Bildu no me voy a reunir”, y otra también de hace tiempo: “Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces”, para terminar con otras dos afirmaciones más recientes: “El único partido con el que no vamos a hablar y no vamos a entablar este diálogo es con Bildu”, y ya desde La Moncloa: “es que con Bildu no se acuerda nada”