El PP pide a Sánchez que «no se olvide» de su compromiso de reforzar Ceuta con más agentes

Montesinos critica que Sánchez no haya vuelto a llamar a Casado pese a que dijo que le mantendría informado tras la crisis con Marruecos

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) –

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «no se olvide» de su compromiso de reforzar la frontera de Ceuta con más agentes, como anunció en mayo tras la crisis diplomática con Rabat a raíz de la entrada masiva de más de 8.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

«Le pediría a Pedro Sánchez que no se olvide de lo que dijo en Ceuta, que no se olvide de los compromisos que adquirió con el presidente de Ceuta: hay que reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que reforzar y hacer partícipe a la UE de que Ceuta también es frontera», ha declarado Montesinos a Europa Press.

En este sentido, el dirigente del PP ha insistido en demandar al Gobierno que «no se olvide los compromisos adquiridos» entonces. A finales de mayo, ante esa oleada masiva de inmigrantes, Sánchez viajó Ceuta y anunció que se iba a reforzar «aún más los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en esta ciudad española.

Un mes después, en una comparecencia junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe del Ejecutivo aseguró además que la presencia de agentes del Frontex en la frontera con Ceuta es «una opción que está sobre la mesa».

LE PIDE «CONTAR CON EL PP» EN LOS TEMAS DE ESTADO

Asimismo, el responsable de Comunicación del PP ha reclamado al presidente del Gobierno que «cuente con el PP» en los temas de Estado, algo que, a su juicio, va «en beneficio de la ciudadanía» y del «interés general de todos los españoles».

Después de que el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya pedido tiempo y discreción para consolidar la relación con Marruecos, el diputado del PP por Málaga ha criticado que en este asunto el Gobierno no esté contando con el primer partido de la oposición.

Así, ha recordado que «cuando estalló la crisis diplomática con Marruecos», Pablo Casado «descolgó el teléfono y llamó al presidente del Gobierno». «Pedro Sánchez se comprometió con el líder de la oposición a mantenerle informado en toda la crisis diplomática. No volvió a llamarle, no volvió a hablar con él. No volvió a informarle absolutamente de nada», se ha quejado.

El responsable de Comunicación del PP ha señalado que en este tipo de asuntos de Estado «es bueno» que haya un canal de comunicación con el PP. «Tiene que haber una interlocución del Gobierno de España con el principal partido de la oposición, porque es un asunto de Estado. Y como ha explicado el presidente Casado, en los asuntos de Estado tenemos que ir de la mano», ha declarado a Europa Press.

Al ser preguntado si Casado está dispuesto a descolgar de nuevo el teléfono para llamar al jefe del Ejecutivo, ha indicado que «eso le corresponde al presidente del Gobierno» y ha añadido que el presidente del PP ha tendido la mano para llegar a más acuerdos, como aprobar una Ley de Pandemias.

«El señor Sánchez sabe que la mano tendida del PP está ahí, el problema es que a día de hoy solo se dedica a insultar y atacar al PP», ha subrayado, algo que ha achacado a la caída del PSOE en las encuestas, que recogen un «cambio de ciclo» que llevarán a Casado a «ser el próximo presidente del Gobierno».





