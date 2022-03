El PP ve de "mal gobernante" que Sánchez se "esconda" tras la guerra de Ucrania para "tapar su mala gestión económica"

Gamarra culpa al presidente de la situación en España y le pide que cambie el rumbo para que los españoles puedan afrontarla mejor

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avisado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la guerra de Ucrania no puede ser su "excusa" para "esconder su mala gestión económica" y le ha emplazado a cambiar el rumbo de sus políticas para que España pueda afrontar mejor la situación. Es más, ha dicho que es de "mal gobernante" e "inaceptable" que se "excuse" tras la invasión de Vladimir Putin cuando la inflación ya estaba "disparada" antes de que comenzara el conflicto.

Así se han pronunciado Sevilla la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Comité Organizador del XX Congreso Extraordinario del partido, Esteban González Pons, antes de visitar las instalaciones que acogerán ese cónclave los días 1 y 2 e abril, en el saldrá previsiblemente elegido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los periodistas en la capital andaluza, Gamarra ha destacado que antes de que comenzara la guerra en Ucrania, la inflación estaba "disparada" y otros países del entorno estaban "mejor" que España.

Por eso, ha recalcado que lo que no puede hacer Sánchez ahora es decir que "la responsabilidad" es de Vladimir Putin sino que "debe asumir también la suya" y "cambiar el rumbo de las políticas económicas que se han llevado a cabo" con el objetivo de que España pueda afrontar la situación con "mejor perspectiva".

PONS VE "INACEPTABLE" LA ACTITUD DE SÁNCHEZ

Por su parte, Pons ha señalado que están viendo el "sufrimiento del pueblo ucraniano" y ha añadido que los españoles, con "solidaridad y dolor" le están acompañando porque los ciudadanos están "angustiados" por lo que está sucediendo en ese país y, "en consecuencia, puede ocurrir en la UE".

"La guerra de Ucrania es un motivo para la responsabilidad de todos y lo único que no puede ser es una excusa para esconder la mala gestión económica del Gobierno. La guerra de Ucrania no es la alfombra bajo la cuál Pedro Sánchez puede esconder lo que no ha barrido en los años de mala gestión económica", ha declarado.

En este sentido, ha censurado que ahora busque "esconderse y excusarse" tras las víctimas y la guerra de Ucrania para "tapar una mala gestión económica". "No solo es de mal gobernante, sino que en estos momentos es desde el punto de vista político inaceptable", ha aseverado.

EL PP TIENDE LA MANO PARA POLÍTICAS DE ESTADO

En su comparecencia, Gamarra ha señalado además que el PP es un "partido de Estado" y "siempre" ha tendido la mano para hacer "buenas políticas" en España. Por eso, se ha mostrado convencida de que la nueva dirección que salga del congreso de Sevilla seguirá en esa línea porque "allí donde los españoles les necesiten, allí estará el Partido Popular".

Según Gamarra, el PP está para "servir a España y las personas", de forma que están dispuestos a "poner su granito de arena" pero "para eso es necesario que el PSOE esté dispuesto también a soltar amarras con esa parte extrema con la que gobierna y a pensar en lo que necesitan los españoles y el interés general", abandonando el "rédito electoralista".

"Estaría bien que abandonaran no solo el rédito electoralista sino también la polarización porque lo que necesita España, sobre todo en estos momentos es sentido común, serenidad y seguridad", ha enfatizado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.