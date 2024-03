El PP ve «inhabilitada» a Armengol como presidenta del Congreso por un conflicto de intereses, aunque dé explicaciones

Sémper asegura que su partido «no va a la caza de nadie» y que tienen derecho a preguntar al Gobierno sobre presunta corrupción MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –

El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular del PP, Borja Sémper, ha afirmado que su partido sigue viendo «inhabilitada» a Francina Armengol como presidenta del Congreso aunque dé explicaciones. En su opinión existe un conflicto de intereses porque no puede dirigir una Cámara en la que se van a tratar, entre otras cosas, su presunta implicación en el ‘caso Koldo’.

«Nosotros estamos absolutamente convencidos, por la información que tenemos, de que la acción política de la señora Armengol en el Gobierno de Baleares justifica que no sea la tercera autoridad del Estado, que no presida el Congreso de los Diputados», ha explicado Sémper en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, incidiendo en que para el PP «es razonable» que no sea compatible presidir un órgano que se encargará de investigarla.

Para el portavoz ‘popular’, Armengol «está inhabilitada, entre otras cosas, para votar nada referido a esta investigación», por lo que pese a que se pueda demostrar que no tiene «responsabilidad penal», que es algo que deben dirimir los jueces, sí que tiene «responsabilidad política».

Sémper ha valorado positivamente que Armengol «dé explicaciones», si bien ha reprochado que lo hará justo un día después de que la Fiscalía Europea haya abierto una investigación por supuestos delitos de prevaricación o malversación de los gobiernos autonómicos de Baleares y de Canarias.

«NO VAMOS A LA CAZA DE NADIE»

Por otra parte, el dirigente del PP se ha referido a una posible respuesta en los tribunales de Armengol ante una presunta «difamación» de los de Alberto Núñez Feijóo. En concreto, ha ironizado con que en España, cuando un político se ve interpelado por supuestos casos de corrupción, «estamos habituados a que reaccionen mal» y «atacando» sin dar explicaciones.

«La señora Armengol tiene todos los recursos a su alcance, obviamente, como cualquier otro ciudadano», ha aclarado Sémper, destacando no obstante que «solo faltaría que la oposición no pudiera preguntar sobre información relevante y grave que aparece publicada en medios de comunicación, que se desprenden de sumarios».

En este sentido, ha indicado que su vocación no es reaccionar «como en el pasado reaccionó el Partido Socialista» y que desde el PP no van «a la caza de nadie», sino que simplemente exigen «transparencia y verdad» por parte de la tercera autoridad del Estado.