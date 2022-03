El PSOE acusa al PP de utilizar la guerra para hacer oposición y le exige rectificar

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha acusado este miércoles al PP de utilizar la guerra de Ucrania para hacer oposición al Gobierno y ha exigido a la portavoz popular, Cuca Gamarra, una rectificación por unas declaraciones que ha tachado de "inadmisibles".

Así, Gómez ha señalado que el PP ya utilizó la pandemia para hacer oposición y hoy "ya han advertido" que también van a utilizar la guerra en Ucrania contra el Ejecutivo.

"Lo que queda claro aquí es que no podemos contar con el PP para absolutamente para nada", ha añadido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. A su juicio, no tienen el apoyo del PP para defender los intereses de España y ha apuntado que "confunden los grandes desafíos internacionales" y no respetan ni al Gobierno ni al PSOE ni a los ciudadanos.

Este mismo miércoles, Gamarra acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de "utilizar la guerra", después de que Sánchez achacara la inflación y el alza del precio de la energía de 2021 al conflicto desencadenado hace dos semanas por el presidente ruso Vladimir Putin.

Sánchez dijo que Putin llevaba meses preparando el conflicto y eso se tradujo en los precios del año pasado, pero Gamarra le ha respondido que antes de la invasión esos precios ya estaban altos por las políticas del Gobierno y le ha acusado de utilizar la guerra como antes hizo con el Covid-19.

"Ya le conocemos, usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy vemos que está dispuesto a utilizar la guerra", espetó Gamarra al jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno.

NO LES APOYAN CON LA PANDEMIA NI TAMPOCO CON LA GUERRA

En este contexto, el portavoz socialista ha afirmado que no pueden contar con el principal partido de la oposición para dar estabilidad al país y ha exigido rectificar a Gamarra de manera "urgente", que es la encargada de formular las preguntas al presidente después de la crisis en el PP y el acuerdo para que Pablo Casado sea presidente solo hasta el congreso extraordinario de abril.

En la misma línea se ha pronunciado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha trasladado que no puede contar con el PP para hacer frente a la guerra ni tampoco a la pandemia. "Nos estamos enfrentando a una pandemia y a una guerra. Y para ninguna de las dos cosas podemos contar el PP", ha escrito en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

PLAN DE MEDIDAS ECONÓMICAS

Por otro lado, al ser preguntado sobre si va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles el plan que está impulsando el Gobierno para contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania en la economía, Gómez ha señalado que tienen la voluntad de hacerles partícipes, pero no ha dado más detalles sobre cuándo se pueden producir esos contactos.

Sobre el contenido de la propuesta, ha explicado que estará incorporado el Pacto de Rentas que Sánchez ya presentó a los agentes sociales y medidas que irán más allá de la energía y los suministros. "Tenemos que articular todas las medidas porque es imprevisible la evolución de las consecuencias de esta crisis", ha terminado.