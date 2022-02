El PSOE dice que Mañueco no les ha pedido abstenerse en Castilla y León

El PSOE dice que Mañueco no les ha pedido abstenerse en Castilla...

Avisa que el PP no ha dicho que quieran hacer un «cordón sanitario a Vox»

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado este martes que el candidato a la Presidencia de Castilla y León y vencedor de los comicios autonómicos, Alfonso Fernández Mañueco, no ha pedido a la formación socialista que se abstenga para sacar adelante la investidura evitando así la entrada de Vox. Además, ha asegurado que los ‘populares’ tampoco han explicado «para qué» lo quieren.

Sicilia ha apuntado que si Mañueco quiere hacer «un cordón sanitario a Vox» tiene que «empezar a decirlo ya». Asimismo, ha señalado que el PSOE se sentará a hablar con el PP, aunque ha aseverado que quien tiene que plantear el «escenario de gobernabilidad» es Mañueco.

Eso sí, si el candidato ‘popular’ pide la abstención del PSOE en Castilla y León tendrá que explicar «por qué» y «qué acción de Gobierno va a hacer».

Sin embargo, Sicilia no cree que el líder del PP, Pablo Casado, les llame después de las críticas al Gobierno central con los fondos europeos, el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tras «haber puesto en cuestión» al Congreso de los Diputados tras la reforma laboral.

«¿Se creería alguien que el PP iba a llamar a la puerta del PSOE?, ha cuestionado Sicilia en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. En esta línea, ha insistido en que es Mañueco quien tendrá que plantear un «cordón sanitario» a Vox, a quien le ha reprochado que haya «blanqueado» a los de Santiago Abascal durante la campaña electoral.

«Hemos oído cómo durante últimos días de campaña han blanqueado a la extrema derecha en un ejercicio que buscaba blanquearla para luego ser más vendible un posible pacto. Lo que hemos visto es un acercamiento y una invitación al acuerdo y entendimiento de dirigentes del PP durante campaña diciendo que no era tan malo hablar y entenderse con Vox. Y no es algo que han dicho, es que lo estamos viendo. En Andalucía hay un Gobierno del PP con apoyo continuo de Vox. No les coge ni tan lejos ni tan mal el apoyo de Vox», ha afeado.

Con todo, Sicilia ha criticado que el PP convocara elecciones «innecesarias» para tener una mayoría amplia y gobernar en solitario, pero que ahora la gobernabilidad pasa por un «Gobierno Franktestein» o uno con Vox, ha lamentado.