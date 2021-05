El PSOE evita hablar de los indultos de los presos del procés: el tema aún no se ha resuelto

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) –

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha rehusado este martes pronunciarse sobre los indultos a los presos independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 alegando que éste es un asunto del Gobierno que está aún sin resolver.

«No se ha tomado ninguna decisión, por lo que de momento no hay valoración posible», ha respondido Lastra cuando se le ha preguntado cómo va a poder explicar el Gobierno un hipotético indulto a los presos del procés cuando éstos no sólo no se han arrepentido lo que hicieron sino que además han advertido de que lo volverían a hacer.

La dirigente socialista ha explicado que ahora mismo el procedimiento para la concesión o no del indulto está en tramitación y que el Gobierno sólo puede pronunciarse al final del proceso, y que por esa razón ella no haría ninguna declaración a este respecto.

«No es correcto que lo haga» cuando los informes correspondientes del tribunal sentenciador –Tribunal Supremo– y de la Fiscalía General del Estado no se han remitido al Ministerio de Justicia y, por tanto, tampoco se han elevado al Consejo de Ministros, ha insistido.

TODO ESTÁ REGLADO

Tampoco ha querido profundizar sobre las declaraciones efectuadas este lunes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien pidió ver «con naturalidad» los indultos a los presos del procés. Tan sólo ha comentado a este respecto que lo que el ministro venía a pedir era «serenidad» y «naturalizar» en un proceso que está «perfectamente reglado».

Preguntada sobre qué le parece que el PP ya hable de que impugnará esos indultos en caso de que acaben concediéndose, Lastra se ha reafirmado en que no puede hablar de «futuribles» pero ha recalcado que el Estado de Derecho permite recurrir aquellas decisiones que a un partido no le gusten o con las que no esté de acuerdo.