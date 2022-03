El representante de Ucrania en España no entiende por qué OTAN no envía cazas directamente si forman parte del armamento

El representante de Ucrania en España no entiende por qué OTAN no...







El ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko









El encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko, ha trasladado este viernes que si la OTAN no quiere establecer la zona de exclusión aérea, el ejército ucraniano está preparado para hacerlo, pero necesita "los caza, los aviones y los sistemas antiaéreos". Así, ha apuntado que no entiende por qué los aliados no envían aviones de combate si están contribuyendo con armamento y estos forman parte del mismo.

Así lo ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que no es suficiente el envío de material ofensivo por parte de Europa y que "esperan más" para poder proteger a la población civil. Además, ha puesto el foco sobre las "infraestructuras críticas" en referencia a las cuatro plantas atómicas del país y los quince reactores nucleares que están "bajo el grave riesgo de una explosión".

"Los ataques precisos de los rusos contra estos elementos de infraestructura crítica significa que el Kremlin utiliza actos de terrorismo internacional", ha enfatizado el representante de Ucrania en España, que ha recalcado que "toda ayuda que está siendo enviada es importante, pero no es suficiente".

Sobre las centrales nucleares, ha apuntado que los funcionarios de Chernobyl y Zaporiyia no tienen relevo y que están siendo usados como "rehenes" por los soldados rusos. Además, ha avisado del riesgo de fuga radiactiva en la de Chernobyl porque no hay electricidad y allí se encuentra el almacén de los residuos del combustible nuclear que tiene que estar en constante refrigeración, según ha explicado.

Preguntado acerca de si tiene evidencias de que Rusia vaya a utilizar armas termobáricas o químicas, ha alertado de que "hay que estar preparados" porque el Kremlin no sabe qué más puede utilizar para doblegar a Ucrania. Por ello, ha pedido también implementar sanciones aún más masivas.

LA ADMINISTRACIÓN BIDEN CONTEMPLA LA POSIBILIDAD

El pasado domingo el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, confirmó que su país contempla "activamente" la posibilidad de abastecer a Polonia con aviones de combate si el Ejército polaco decide enviar algunos de los que tiene en propiedad a las fuerzas ucranianas.

"Estamos analizando activamente ahora la cuestión de los aviones que Polonia puede proporcionar a Ucrania y analizando cómo podríamos realizar un abastecimiento si finalmente Polonia decide suministrar esos aviones. No puedo hablar de una línea de tiempo, pero puedo decir que lo estamos viendo muy, muy activamente", ha declarado Blinken durante su visita a Moldavia.

La Casa Blanca estaría consultando con Polonia y otros aliados sobre el posible envío de aviones de combate a Ucrania que puedan pilotar los pilotos ucranianos, con el objetivo de ofrecer una ayuda militar "más letal", según explicó 'The Wall Street Journal'.