Feijóo arranca su intervención cargando contra la amnistía: fuera de la Constitución no hay democracia

La secretaria General del Partido Popular, Cuca Gamarra (1i); el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (c), y el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper (2d), a su llegada a la pr – Fernando Sánchez – Europa Press













MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) –

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura cargando directamente contra una posible ley de amnistía y descartando apoyarse en estas reivindicaciones de los partidos independentistas por «principios, límites y palabra». Subrayó que fuera de la Constitución no hay democracia.

Feijóo ha arrancado este debate pasadas las 12.00 horas agradeciendo la presencia de sus ‘barones’ territoriales, además de los presidentes del Senado y la FEMP, y metiendo directamente en el inicio de su intervención su rechazo frontal a esta amnistía que plantean los independentistas.

«La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso», ha proclamado Feijóo

En este contexto, ha reivindicado su rechazo a estas peticiones de los partidos independentistas por «principios, límites y palabra», descartando así su apoyo a esta investidura. Feijóo destacó que ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios, subrayando que la amnistía ni jurídicamente, ni éticamente es aceptable. Asimismo, indicó que fuera de la Constitución no hay democracia.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))