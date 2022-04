Feijóo, con Aznar y Rajoy de "referentes", pide remar "juntos" en un PP que "salga a ganar": "Si sumamos, podemos"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar como sus "referentes" y "ayudas imprescindibles" en un primer discurso como presidente de los populares en el que ha apelado a la unidad y a renunciar a "aspiraciones pequeñas" para "salir a ganar". "Si sumamos, podemos", ha proclamado.

Entre gritos de "presidente", Feijóo ha tenido que esperar a que los miembros de la delegación gallega, desde el plenario, dejasen de entonar 'A Rianxeira' para poder iniciar su primer discurso como líder del PP de España, tras ser ratificado con el apoyo del 98,35% de los votos válidos emitidos en el XX Congreso Extraordinario, un punto que supone solo "el inicio" porque su meta es --ha reiterado-- "ganar" a Pedro Sánchez y gobernar.

"Gracias por elegirme presidente del PP pero esta elección solo es el principio porque lo importante de verdad ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro. Gracias a todos de corazón", ha proclamado, para hacer una mención especial a la dirección saliente y a su "amigo" Pablo Casado.

Interrumpido en numerosas ocasiones por los suyos, Feijóo ha aprovechado para avanzar cómo entiende su agenda de trabajo, cuál será su relación con el Gobierno, pero también para definir la "guía" del partido que quiere: un PP "único" que defiende la nación española, y en el que ha pedido "sumar, sumar y sumar", tras renegar de los carnés.

Feijóo ha reconocido a Rajoy y Aznar como sus "referentes" políticos, y ha rememorado su trayectoria, con el foco en su paso por Correos y el Insalud con José María Aznar en La Moncloa, y también su etapa de gestión de la mano de Manuel Fraga en la Xunta. Todos sus primeros años de "servidor público", ha subrayado, trabajó para Gobiernos del PP "sin afiliarse".

"Ni Fraga ni Aznar me pidieron el carné del PP para darme responsabilidades en un Gobierno del PP", ha proclamado, para defender que él dio el paso "por convicción" tras comprobar que era el partido que defendía "unos servicios públicos eficaces".

"Esos son los buenos, los capaces de hacer más con menos, no los que gastan a tope sino los que gestionan a tope", ha defendido, antes de ratificar cuál será su máxima para el partido: no pedirá carnés como a él no se los pidieron en su día. "Hay que afiliarse al PP por convicción, no por interés", ha sentenciado.

(Habrá ampliación)