Feijóo critica el "reality show" de Sánchez, aunque cree que sus problemas de Gobierno "dan para una serie"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con el anuncio de que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, va a participar en una serie documental que retratará su vida cotidiana en La Moncloa, además del funcionamiento del día a día de la Presidencia del Gobierno.

A preguntas de los periodistas, tras la reunión semanal de su Gobierno, Feijóo ha aludido a que este proyecto se impulsa en una España en la que "la pandemia no acaba de terminar, donde a todas las familias y empresas les va mal, en medio de una crisis económica sin precedentes y con un conflicto bélico a las puertas de Europa".

Así, ha asegurado tener "muchas dudas" de que, en este contexto, lo que los españoles esperan de su presidente "sea verlo en un reality show".

"Me imagino que eso no es lo que esperan los españoles", ha incidido, antes de añadir: "No se lo merecen".

Eso sí, a renglón seguido ha tirado de ironía y ha sugerido que los problemas internos y la "inestabilidad" del Gobierno que, con Podemos, dirige Pedro Sánchez, dan "para una serie de televisión de muchos capítulos". "Igual lo que quieren es hacer una serie y venderla posteriormente", ha esgrimido.