Feijóo pide un partido "unido" y pone "deberes": "Reivindico el PP de las mayorías absolutas de Rajoy y Aznar"

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este viernes que da el salto a la política nacional con el objetivo de "ganar y gobernar", ha prometido "no dar un balón por perdido" para conseguir este reto, pero también ha puesto deberes a los suyos: quiere, de forma "innegociable", un partido "vivo y unido" que permita "mayorías contundentes".

En la primera jornada del XX Congreso del PP, en Sevilla, ha recordado el cónclave de la refundación que encumbró a José María Aznar como líder del partido y ha dado "la respuesta" sobre por qué deja Galicia, con la que tiene "un vínculo indestructible" y donde gobierna con una cómoda mayoría absoluta: por el "mismo objetivo" por el que dio un paso adelante "un joven Aznar" en 1990, para "ganar y gobernar".

"Yo he venido aquí para ganar y gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. En ello vamos a trabajar todos los días", ha proclamado Feijóo, antes de asegurar, entre aplausos del auditorio, que su compromiso "no tiene fecha de caducidad".

Y es que Feijóo ha asegurado que no tiene "un sueño", sino una "convicción": que el PP es un partido concebido para "ser grande", la "única alternativa" en España, y ha reivindicado "mayorías contundentes". "Como las que hay en Galicia, pero no solo. Reivindico el PP de las mayorías absolutas de Rajoy Aznar. Ese es nuestro compromiso y reivindicación, y daré todo para que lo vuelva a conseguir", ha sentenciado.

Para lograrlo ha pedido "confianza y lealtad" a cada uno en el papel que le corresponda en el partido --ha lanzado este mensaje tras anunciar quienes conformarán los órganos de dirección--, las mismas que él ha ofrecido. Con ambas características, trabajo y la unidad como "única condición innegociable", ha marcado objetivos electorales.

El primero, conseguir "replicar una victoria contundente en Andalucía". "Luego tenemos que replicar las mayorías en el resto de comunidades; debemos, podemos ganar las municipales; y gobernar con criterio y respeto en Castilla y León, recuperar el lugar que nos corresponde en País Vasco y Cataluña. Y volver a gobernar España. Para eso estamos aquí, para ninguna otra cosa. Esos son nuestros deberes", ha sentenciado.