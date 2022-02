García Egea, sobre pactar con Vox: La proporcionalidad no da derecho a entrar en un gobierno

Dice que el equipo de Ayuso no ve mal pactar con Vox cuando en Madrid gobierna en solitario: «Aquí la señora Monasterio no es consejera»

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) –

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sostenido este lunes que hay que desterrar de la vida política la idea de que la proporcionalidad en los votos o en los escaños obtenidos en unas elecciones dan carta blanca para pedir entrar en un gobierno, al ser preguntado sobre si pactaría con Vox en Castilla y León. A su entender, Alfonso Fernández Mañueco «tiene derecho a gobernar en solitario».

«Nos estamos acostumbrando demasiado a que la proporcionalidad en los votos o en los escaños da derecho a entrar en la misma proporción en los gobiernos. ¿Y esto por qué es así?», se ha preguntado García Egea en un entrevista con Esradio, que ha recogido Europa Press.

García Egea ha defendido que los 31 procuradores logrados por el PP en las elecciones de Castilla y León superan con creces a los 13 parlamentarios que ha cosechado Vox. Por ello, ha considerado que la «legitimidad» de formar Gobierno corresponde «en solitario» al candidato ‘popular’, el presidente Alfonso Fernández Mañueco.

«LAS DECISIONES SE TOMAN EN EL TERRITORIO»

«Es evidente que la legitimidad de poner en marcha un proyecto político es la del señor que tiene 31 escaños», ha sostenido el secretario general del PP para respaldar a Fernández Mañueco, que «tiene toda la legitimidad de hacer valer su programa, su proyecto y su candidatura en solitario, y que el resto decidan qué hacer».

No obstante, para García Egea, con los resultados electorales de ayer, Mañueco tiene el derecho a elegir con quién dialoga y si gobierna o no apoyado en otros partidos. «Las decisiones se toman en el territorio, los que mejor conocen aquella tierra», ha afirmado.

«Hagamos posible» que el PP lidere un gobierno independiente con el programa político de los ‘populares’ y no uno «mezclado con el de otros, que hemos visto cómo se acaba al final», ha expresado, para añadir, tajante: «Hay gobiernos de coalición que no funcionan».

García Egea ha señalado que no quiere que Fernández Mañueco gobierne en coalición en la Junta ni que se repitan las elecciones: «O se une el voto en torno al PP o no ganamos nunca a la izquierda».

EN MADRID NO ESTÁ EL «EPÍGRAFE DE OTROS PARTIDOS» COMO SORIA YA

García Egea ha afeado al portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, que haya hablado de posibles pactos con Vox cuando los defiende desde un Gobierno en «solitario del PP». «Porque aquí, que yo sepa, la señora Monasterio no está de consejera», ha resaltado, para defender ese modelo de Madrid y exportarlo a otras autonomías.

Además, ha afirmado que en Madrid no hay un «epígrafe de partidos que se titula ‘otros’ porque no está Soria Ya!, no está Unión del Pueblo Leonés o Por Ávila». «No hay ese grupo de partido que no podíamos calificar dentro de un ámbito ideológico sino más bien identitario dentro del terreno», ha afirmado, para subrayar que en CyL «las aritméticas son distintas» y la situación «es muy distinta».

García Egea ha rechazado de plano que ‘Génova’ haya decidido ese adelanto electoral en CyL. Así, ha dicho que es «falso» que las elecciones se hayan convocado por «deseo expreso» de Casado o suyo cuando se ha hecho porque «había una amenaza de moción de censura», ya que, solo se necesitaba un «tránsfuga» de Cs para que saliera adelante.

El secretario general del PP también ha criticado que ahora se haya empezado a «difundir» la idea de que se puede llegar a un acuerdo con el PSOE, algo que, a su entender, solo pretende «confundir a la población».

«El PP quiere gobernar y aplicar su programa, que es el de la bajada de impuestos, y dar estabilidad a Castilla y León, y quien quiera sumarse a dar estabilidad puede votar al PP», ha dicho, para avisar que quién «bloquee» un Gobierno de Mañueco tendrá que «responder» por lo ocurrido.