‘Génova’ intenta mitigar el debate sobre el choque con Vox en Extremadura y recuperar la iniciativa en la campaña

Feijóo viajará mañana a Valencia para presentar sus propuestas sanitarias ante las generales, tras dos días anunciando medidas

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) –

La dirección nacional del PP intenta mitigar el debate abierto esta última semana en torno al choque con Vox en Extremadura y busca recuperar la iniciativa en campaña después de una semana con «demasiado ruido», en palabras de algunos dirigentes de la formación. De hecho, Alberto Núñez Feijóo viajará mañana a Valencia para presentar sus propuestas sanitarias, su tercera jornada centrado en anuncios electorales tras recalar el domingo en Salamanca para dar a conocer sus medidas para las familias o este lunes en Barcelona para avanzar algunas medidas económicas.

«No voy a contribuir a estirar el chicle», asegura tajante en privado a Europa Press un miembro de la cúpula del PP, que cree que hay que «pinchar» este asunto y no contribuir a «inflar la bola» como quieren los socialistas.

Por lo pronto, cargos del partido consideran que ha habido un giro de guión después de que la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, haya rebajado el tono hacia los de Abascal asegurando en una carta a los militantes que es «imprescindible» el diálogo, el respeto y el acuerdo programático con Vox.

Además, Guardiola aplaza hasta nueva fecha la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional convocados para este martes para abordar la situación tras las fallidas negociaciones con Vox evidenciadas en la sesión constitutiva de la Asamblea en la que el PSOE se hizo con su Presidencia.

«Ha imperado el sentido común. En este momento esa Junta Directiva solo podía contribuir a seguir con el circo», han añadido fuentes de la cúpula del partido, que creen que si Guardiola reconduce bien la situación y se convierte en presidenta de la Junta de Extremadura, se olvidarán sus declaraciones de los últimos días y su estrategia de confrontación con Vox.

Otras fuentes de la dirección nacional recalcan, no obstante, que Guardiola no ha dicho en ningún momento que no haya que pactar con Vox en Extremadura sino que no quería «meterlos en el Gobierno». «Pactar con Vox allí es una necesidad. No hay más remedio», añaden las citadas fuentes.

CARGOS DEL PARTIDO VEN «TOCADA» A GUARDIOLA

Algunos cargos del PP aseguran en privado que Guardiola ha quedado «tocada» con su estrategia de choque con Vox, en la que además ha «señalado» a otros compañeros de partido con declaraciones como que no podía dejar entrar en el Gobierno extremeño «a quienes niegan la violencia machista» y a quienes «tiran a la papelera la bandera LGTBI». «Es una falta de respeto a Mazón, que ha tenido más elegancia que ella», sostiene un cargo valenciano.

Las fuentes consultadas coinciden en que Guardiola ha «reculado», un movimiento que coincide con en el tiempo con la finalización de la relación profesional con quien ha sido su asesor de campaña, Santiago Martínez-Vares, tras hacerse público un audio en el que reconoce que no tiene otra «obsesión» en la vida que «acabar con Vox».

«Génova ha llamado la atención a Guardiola y ella ha reculado. El paso de hoy suena a tirón de orejas. La deja tocada salvo que logre reconducir la situación y gobernar», resume un dirigente del PP, que está convencido de que el pacto PP-Vox «no penaliza» al partido mientras que avisa que forzar unas nuevas elecciones en Extremadura dan opción a que el socialista Guillermo Fernández Vara pueda recuperar su mayoría absoluta.

SEGUNDA SEMANA SIN COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL PARTIDO

Mientras tanto, Feijóo está centrado en presentar en actos de partido algunas de las medidas que formarán parte de su programa electoral. Así, este domingo se desplazó a Salamanca, donde planteó un pacto de apoyo a la maternidad, la infancia y la conciliación, con medidas como un permiso de cuatro meses para padres con niños de 0 a 8 años, un banco de horas y bonificaciones fiscales.

Este lunes, viajó a Barcelona para avanzar una veintena de medidas económicas que pondrá en marcha si llega al Palacio de la Moncloa, como una auditoria de las cuentas públicas, una rebaja del IRPF, una reestructuración de los fondos europeos, un cheque formación para desempleados o un PERTE del sector turístico. Este martes, Feijóo irá a Valencia donde presentará las medidas en materia sanitaria que incluirá en su programa.

Por segunda semana consecutiva, este lunes no ha habido reunión del comité de dirección del PP y, por tanto, tampoco se ha celebrado la tradicional rueda de prensa posterior con los medios de comunicación, algo que en ‘Génova’ achacan a que están volcados en la preparación de la campaña electoral.

«REVIENTA EL ARGUMENTARIO DEL PSOE»

Oficialmente, fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que «respetan la autonomía de sus presidentes regionales y sus prácticas negociadoras» y defienden la política de pactos «asimétrica» con Vox, dependiendo de cada territorio en función de los resultados del 28 de mayo.

Además, las citadas fuentes rechazan que lo ocurrido esta semana en Extremadura «tensione» o «perjudique» a Feijóo ante la campaña de las generales porque, según argumentan, lo que está quedando claro es que, a diferencia de Pedro Sánchez con sus socios, el PP «no es «sumiso» ante Vox.

«Esto revienta el argumentario del PSOE. Se evidencia la diferencia entre el sanchismo y nosotros. No sometemos la mayoría al capricho de la minoría», recalcan fuentes del equipo de Feijóo, que niegan que estén «incómodos» con este marco teniendo en cuenta los pactos de Sánchez «con Bildu o ERC».