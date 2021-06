Iceta desliza que los indultos a los líderes del ‘procés’ estarán listos antes de verano: «No creo que tarden mucho»

Asegura que «seguramente habrá que esperar» para una nueva reunión de la mesa de diálogo

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este lunes los indultos a los líderes del ‘procés’ como una apuesta «bastante sensata» para la «reconciliación» y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano.

«Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí… tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho», ha explicado Iceta en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Así, y recordando las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ha defendido la necesidad del «reencuentro y el regreso de la política», algo a lo que la medida de gracia «puede ayudar». «Estamos obligados a esperar a ver cual es la propuesta del ministro de Justicia, pero si estamos empeñados en la reconciliación es una decisión bastante sensata», ha insistido.

En este contexto, Iceta ha recordado que él fue «el primero» que habló de los indultos por 2017, cuando fue preguntado por la amnistía. «A partir de ahí, me convertí en el padre de los indultos», ha bromeado, reconociendo que la decisión sobre esta medida puede causar controversia en el seno del PSOE.

El ministro, que ha señalado que lleva «más de 40 años» en la formación, ha celebrado que en su partido no haya «pensamiento único» y que los barones o exdirigentes tengan «visiones distintas y las expresen».

ASUME QUE LOS INDULTOS SERÁN UNA «MEDIDA CONTROVERTIDA»

«Aquí siempre hay el problema de si se hace suficiente pedagogía y se preparan las cosas lo suficiente. Si estuviéramos discutiendo después de haber tomado la decisión se diría que se ha escondido, que es opaca. Si lo hacemos antes, tenemos esa incertidumbre. Por lo tanto, creo que no hay recetas mágicas», ha apuntado.

En esta línea, Iceta ha insistido en que se tratará de una «medida controvertida que habrá mucha gente que no entienda». «En el futuro veremos la evolución de las cosas», ha continuado, lamentando el «desgarro» que vivió Cataluña con el «fracaso de la política».

A su juicio, a veces se llevan «a los tribunales cosas que jamás debían haber llegado». «Por tanto, todo lo que nos acerque al regreso de la política es bueno», ha sostenido, asegurando que respeta «todas las ideas» y que estará encantado de participar en la «explicación» sobre los indultos «sea la que sea» finalmente la decisión del Gobierno.

El titular de Política Territorial y Función Pública ha comparado la medida de los indultos con otras «controversias» como la legalización del Partido Comunista, la reconversión industrial o la decisión sobre entrada de España en la OTAN. «Podríamos hacer una lista interminable de decisiones que son controvertidas. Al final ha de decidir un Gobierno y sufrir la crítica por ello», ha apuntado.

LAS AGENDAS DE SÁNCHEZ Y ARAGONÉS «SE CRUZAN BASTANTE» EN JUNIO

Preguntado sobre cuándo se volverá a reunir la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, Iceta ha opinado que «seguramente habrá que esperar» un tiempo. A su juicio, «es posible» que no se haya concretado todavía nada más allá del encuentro que mantendrán este mes de junio el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del Govern catalán, Pere Aragonés.

Precisamente, Iceta se ha referido al encuentro al que ambos se comprometieron en la conversación telefónica que mantuvieron el pasado viernes. «Me parece muy bien que se reúnen a solas, que se miren a los ojos y que se digan las verdades y los límites de unos y otros», ha opinado.

Así, y a la falta de concretar al regreso de la mesa de diálogo, Iceta ha incidido en que las agendas de Sánchez y Aragonés «se cruzan bastante» durante las próximas semanas en Barcelona. «Se van a ir viendo, pero para trabajar y hablar de la mesa de diálogo seguramente habrá que esperar un poquito más», ha zanjado.







