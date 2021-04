Iglesias achaca el éxito de la derecha en Madrid «a construir la ficción de que son mayoría y no hay alternativa»

Asegura que Madrid no es de derechas, «una minoría que entiende la Comunidad como trinchera para resistir los cambios»

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) –

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado que la clave del éxito histórico de las fuerzas de derechas en la región se debe a que «han construido la ficción de que son mayoría y no hay alternativa» gracias a su poder.

De hecho, ha aseverado que Madrid no es de derechas y que realmente las fuerzas conservadoras son «una minoría» que entiende la Comunidad «como una trinchera para resistir los cambios de la mano de los grandes poderes económicos y mediáticos».

Durante su intervención en el Consejo Confederal de Unidas Podemos, Iglesias ha hablado del «desafío» de partido en las elecciones del 4 de mayo. «En Madrid lleva demasiado tiempo mandando una minoría insolidaria, que desmantela y privatiza los servicios públicos, que no quiere contribuir a sostener lo que es de todos, desprecia la diversidad y está dispuesta a aupar a la ultraderecha para mantenerse en el poder», ha apuntado.

«Esa minoría nos ha hecho creer que gobernará siempre, que somos una comunidad de derechas, hecha a imagen y semejanza de su egoísmo, intolerancia y corrupción. Y ha conseguido hacernos creer esto por una razón obvia: su inmenso poder para que solo se les escuche a ellos. Cualquier persona que vea la portada de los principales periódicos o que ponga una tertulia en televisión se puede dar cuenta de eso. Incluso los trabajadores de la televisión publica han hecho comunicados para poner en evidencia con datos que se está haciendo abiertamente una campaña en contra de este espacio político, y un blanqueamiento de la ultraderecha por parte de esta elite mediática que supone un gravísimo peligro para la democracia», ha proseguido.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha aseverado que «esa minoría», en referencia a los partidos de derechas, «entendió la pandemia no como una grave crisis, sino una oportunidad para intentar recuperar el poder que han perdido en el Estado y por eso se han dedicado básicamente a ruido en medios en el Parlamento, en las manifestaciones en barrios ricos, mientras que la mayoría social entendía que tenía que ayudarse los unos a los otros y proteger el bien común».

«Haber construido esa ficción de que son mayoría y no hay alternativa política es la clave del éxito político de la derecha en Madrid históricamente. Pero Madrid no es de derechas, sino que una mayoría social que necesita los servicios públicos, que la vivienda es un derecho, que cada cual puede amar en libertad a quien quiera, que no importa el color de la piel y que una sociedad feminista es una sociedad mejor», ha esgrimido.

Y es que para Iglesias, la clave de si hay cambio el 4M en la región estará en «si esa mayoría habla otra vez o si la minoría egoísta y ruidosa vuelve a decidir por todos». «Yo sé perfectamente que esa mayoría lo tiene más difícil, millones de madrileños están más pendiente de cómo pagar el próximo mes de alquiler que en esta campaña, que hay muchas personas que encuentran muy pocas razones para votar cuando las instituciones madrileños llevan 25 años gobernando para otros», ha señalado

Pero, continúa el líder de Podemos, estas «no son unas elecciones más y tienen un deber con la Historia y una oportunidad de impedir que la ultraderecha racista, machista y homófoba y que odia a los barrios como Vallecas pueda hacerse con el poder».

«Y una oportunidad de que haya tras 25 años un gobierno que demuestre que la política sirve para cambiar las cosas a favor de la mayoría. Un gobierno que no será perfecto ni cambiará de inmediato todo lo que hay que cambiar, pero será un gobierno que por una vez defenderá la sanidad y la educación pública, los derechos laborales, la justicia social y la igualdad. Un gobierno decente que no robe a los madrileños y defienda los derechos de la mayoría. Nos vamos a patear los barrios trabajadores, los municipios de la región para que ahora hable la mayoría y que no permita otra vez que el barrio de Salamanca quien decida el futuro de los madrileños. La minoría que manda en Madrid ya ha hablado mucho, el 4 de mayo que hable la mayoría», ha finalizado.





