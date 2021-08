José Luis Moreno quería «vender rápidamente» y huir al extranjero, según la Policía

La conversación entre dos empleadas apunta a que se apropió de 16 millones de los 32 que le dio un estafado para una serie de TV

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) –

La Policía Nacional cree que el productor José Luis Moreno, quien se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en el marco de la Operación Titella por presuntos delitos de estafa, habría sopesado «vender rápidamente todo lo que tiene y marcharse sin liquidar nada» al extranjero, donde tendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros.

Así consta en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes señalan que el ventrílocuo confesó sus intenciones en una llamada telefónica realizada el pasado 25 de febrero. «Yo ya he vivido una vida y fuera estoy muy organizado, yo lo que me tengo que ir es fuera de España urgentemente», le reveló Moreno a Luis Dueñas.

En esa misma conversación, el productor explicó a su interlocutor que tenía todo «muy ordenado y muy regulado» fuera de España. «Yo es como si tuviera otra vida y es la que quiero, pero ya definitivamente», señaló, a lo que Dueñas le respondió: «Yo te doy de comer aquí y tú me das de comer fuera».

Esa frase, según sospecha la Policía, tendría relación con el hecho de que Moreno habría establecido dos sedes en Los Ángeles (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido). Además, el productor televisivo estaría construyendo, como recoge el sumario, un hotel en las Islas Maldivas.

«ESTOY DISPUESTO A TODO SI ME SIENTO ENGAÑADO»

En la información aportada al juzgado, los investigadores también se refieren a la relación de Moreno con uno de los presuntos estafados, Alejandro Roemmers, quien habría invertido más de 30 millones de euros para la producción de una serie que no se realizó.

El propio Roemmers se habría dirigido a Moreno exigiéndole que respondiese a una serie de preguntas y dirigiéndole una amenaza si éste no respondía. «Como te dije estoy dispuesto a todo, si me siento engañado y no recibo al menos algunos capítulos a la mayor brevedad posible, sin más aportes de ningún tipo ni concesiones de prestamistas usureros», le espetó el estafado.

En ese envío de mensajes, el cliente cargaba contra el productor por no haber «hecho nada» de lo que le había pedido. «Ni has aportado dinero fresco a la sociedad, ni has firmado un entendimiento con JOSEPH aportando tranquilidad y haciéndote responsable de los pagos futuros y la entrega de la primera temporada», le afeó.

Es más, echó en cara a Moreno que hubiese recibido «32 millones a cambio de nada salvo un guión inconcluso y un tráiler que según los expertos» consultados «carecen de la calidad y la intensidad y espectacularidad que» Moreno le habría garantizado para «vender una serie a más de 3 millones por capitulo». «No es cierto dicho por todos los que la han visto», aseguró.

El sumario también recoge la conversación entre dos empleadas de Moreno. Una de ellas, Beatriz, le cuenta a Rosa los mensajes que Roemmers le envió al productor televisivo. Ambas comentaron, según los investigadores, que no «podrían aguantar» una auditoría porque se descubriría que en «todo el primer año no empezaron a grabar».

«UNOS INTENTARON ABRIRLE LA CABEZA Y OTROS» METERLE EN LA CARCEL

De la charla entre las dos trabajadoras también se desprende además que Moreno se habría «apropiado de por lo menos 16 millones de euros» de los 32 que Roemmers le entregó para grabar la serie que el ventrílocuo supuestamente realizaba con la sociedad Dreamlight International Productions S.L sobre la vida de Francisco de Asís.

En esa conversación, Beatriz le aseguró a Rosa que a Moreno «ya unos intentaron abrirle la cabeza» –en alusión al robo que sufrió en su mansión de Boadilla del Monte en 2007– y que «otros intentarán meterlo en la cárcel». Rosa, por su parte, se mostró convencida de que el productor se iba a «fugar» porque él mismo «lo ha dicho, advirtiendo a su compañera que de hacerlo «se iría con mucho dinero».

LIBERTAD PROVISIONAL

Moreno se encuentra en libertad provisional bajo fianza desde el pasado 1 de julio. Aunque en un principio el magistrado instructor le reclamó una caución de tres millones de euros, el productor presentó documentación para acreditar un aval hipotecario obtenido para cubrir la suma reclamada por la Audiencia Nacional.

El ventrílocuo figura como investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

Se le acusa de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendió más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La investigación nació en 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de 1,3 millones.