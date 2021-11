La AN revocó una sentencia de Arnaldo por haber «burlado» la ley al actuar como presidente del TAD e instructor

No se produjo la «necesaria disociación» entre el órgano que instruía y el que tenía que decidir

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional revocó en 2020 una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al considerar que el letrado Enrique Arnaldo habría «burlado» la ley al actuar como presidente del organismo e instructor al mismo tiempo.

La sentencia que ha adelantado Infolibre y a la que ha tenido acceso Europa Press señala que la «necesaria disociación entre el órgano» que instruía y el que tenía que decidir –reflejado en el artículo 134.2 de la ley de Administraciones Públicas– no se cumplió en ese caso.

«Las funciones de instruir y decidir no solo no se han encomendado a órganos distintos, sino que ha sido desempeñadas por la misma persona», señalaron los magistrados de la sección sexta en alusión a Arnaldo, que ocupó la Presidencia del tribunal desde 2014 a 2018.

En concreto este suceso se remonta a 2015, cuando Arnaldo «intervino al mismo tiempo como presidente del TAD y como instructor», al tiempo que «desempeñó las funciones propias de ambos cargos, decisoria e instructora, de manera simultánea». Todo ello, en la resolución de un expediente que acabó en una sanción de inhabilitación para Andrés Gutierrez Lara, expresidente de la Real Federación Española de Caza.

Arnaldo fue designado como instructor del expediente después de la abstención de Carmen Valverde. En este momento se eligió, recuerda la Audiencia Nacional, a quien «hasta entonces era presidente del TAD». «Y que, de hecho, siguió siéndolo después y adoptando acuerdos en los que ostentaba esa doble condición», apuntan.

A este respecto, los magistrados explicaron en su sentencia que «dentro de la fase de instrucción se adoptaron acuerdos por el

Tribunal» como, por ejemplo, el archivo de los escritos de terceros que solicitaban la personación en el procedimiento, en los que Arnaldo intervino como presidente siendo, al mismo tiempo, instructor del expediente.

Así las cosas, la Sala decidió estimar el recurso de apelación de Gutiérrez y revocó la sentencia «al no ser ajustada a Derecho». De la misma forma, la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del TAD en septiembre de 2015, por la que se impuso la inhabilitación de un año por la comisión de una infracción muy grave en materia de disciplina deportiva.

POLÉMICA EN TORNO A SU CANDIDATURA

Arnaldo es uno de los dos aspirantes propuestos por el Partido Popular a ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional. Su candidatura, al igual que la de la magistrada Concepción Espejel, no estuvo exenta de polémica por sus presuntas vinculaciones políticas.

El propio Arnaldo aseguró en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados –de la que obtuvo los avales necesario– que nunca ha militado en un partido político. Así, y referido a las acusaciones sobre esas presuntas vinculaciones políticas con el PP, incidió que sí ha acudido a debates y foros de la fundación FAES, pero también a otros de distinto signo y siempre sobre asuntos técnico-jurídicos.

Arnaldo, en el turno de respuesta a los diferentes diputados, indicó que si bien no era más digno u honrado que ninguno de los presentes en la comisión, tampoco lo era menos, y se calificó como persona templada y jurista profesional que sabe escuchar y equilibrado. Añadió además que en su carrera profesional se dio la regla de no participar en partidos políticos «más allá del voto personal».

No obstante, apuntó que por su labor como letrado de las Cortes Generales sí conoce a casi toda la clase política, pero matizó que no tenía amigos en política, salvo alguna excepción. «Nunca he recibido instrucción alguna de ningún partido, no la aceptaría ni la aceptaré, no recibo mandatos», llegó a decir.