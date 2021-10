Lambán cree que «no existe la posibilidad» de aplicar en Aragón la futura ley estatal de Vivienda

Dice que Sánchez tiene que recurrir a fórmulas «que en situaciones normales serían inaceptables» por su debilidad parlamentaria

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado este viernes que «no existe la posibilidad, prácticamente», de aplicar en la comunidad autónoma la futura Ley estatal de vivienda.

En una entrevista en la Cadena SER, que ha recogido Europa Press, Lambán ha opinado que podría ser aplicable en Madrid y Barcelona «casi en exclusiva», pero «la situación del mercado de la vivienda» en Aragón es un caso distinto.

A su juicio, para «atajar» la dificultad de los jóvenes de acceder a una vivienda solo se puede solucionar «mediante una inversión pública fuerte en construcción de vivienda social y para alquiler: Esa será la solución definitiva», lo que exige «una fuerte inversión de dinero», ha reconocido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que España «tiene un problema con la vivienda, sobre todo el acceso de los jóvenes, y cualquier intento que se haga para aliviar ese problema debe ser, como mínimo, bien recibido y concedérsele el beneficio de la duda para ver qué efectos positivos puede surtir».

Ha hecho notar que el mercado aragonés de la vivienda no está tensionado como en otras comunidades autónomas, por lo que «los remedios tienen que dirigirse por otros derroteros». Lambán ha mencionado el caso de los municipios menos poblados, indicando que si se les dotara de un parque de vivienda «serían rápidamente ocupadas» ya que uno de los problemas en ellos es «que no hay forma de encontrar una casa», una situación que el Gobierno que preside «se está tomando muy en serio».

FÓRMULAS DE GOBIERNO

El jefe del Ejecutivo aragonés ha continuado señalando que Pedro Sánchez gobierna con «el menor apoyo parlamentario de la historia», por lo que tiene que recurrir a fórmulas «que en situaciones normales serían inaceptables e incomprensibles».

«El aliado natural de un partido socialdemócrata, los liberales –Ciudadanos–, no tiene suficiente representación parlamentaria y el PP está más por cavar trincheras que por tender puentes, que sería lo esperable», ha manifestado Lambán, quien ha dejado claro que a Sánchez «no le gusta pactar con partidos que no creen en España», pero «hoy por hoy no tiene otra solución».

Lambán tiene «la absoluta certeza» de que las cesiones a los nacionalistas son excesivas, puntualizando «que no son de hace tres años, sino que llevan produciéndose mucho tiempo, más de dos décadas, siempre en detrimento de las regiones del interior de España». Ha dicho que es «paradójico» que se «quejen» de España el País Vasco y Cataluña, «las dos comunidades mejor tratadas desde el siglo XVIII».

También ha hecho hincapié en que se evitaría que los Gobiernos de España del PP y el PSOE «tuvieran que caer en manos de los nacionalistas con un fuerte partido liberal, Ciudadanos, con el que el PSOE ya tuvo un acuerdo en 2016, pero ni está, ni se le espera».

Javier Lambán también ha opinado sobre el próximo congreso federal de los socialistas y ha aseverado: «El PSOE es un partido socialdemócrata, que abandonó el marxismo y se abrazó a lo que eran las fuerzas políticas socialdemócratas de Olof Palme, es defensor a ultranza de la economía social de mercado y siempre en posiciones moderadas, de centralidad y de grandes pactos con todo el mundo en beneficio del país».

A esto ha agregado que ese es el PSOE actual y ha confiado en que el congreso de Valencia «sirva para poner el partido en perfecto estado de revista para afrontar la segunda parte de la legislatura».

CATALUÑA

Javier Lambán se ha mostrado «muy escéptico» ante los resultados que pueda dar la Mesa de Diálogo de Cataluña al ser «escéptico» respecto de «la voluntad real de los independentistas de encontrar soluciones reales» que incluyan «el mantenimiento de la unidad de España, entendida como la igualdad de derechos entre todos los españoles».

El presidente del Gobierno de Aragón ha expresado que la Generalitat de Cataluña «va a tener una prueba de fuego para demostrar su voluntad respecto a las pretensiones futuras», en alusión expresa al proyecto de candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

«Tenemos muchas posibilidades de que se nos conceda», si se el Gobierno de España, junto con los de Aragón y Cataluña presentan una candidatura «en condiciones» y «la duda es si las actuaciones de la Generalitat van a ser lo suficientemente responsables y encaminadas a ese proyecto común como para que salga adelante», de forma que ahí «se va a demostrar si apuestan por encontrar soluciones o se han enquistado».

Javier Lambán teme que la Generalitat de Cataluña no acepte «el liderazgo» del Gobierno central o la participación del Gobierno de Aragón «en igualdad de condiciones» o que plantee un referéndum «que trastoque las normas que el Comité Olímpico Internacional impone a cualquier país que aspira a organizar unos Juegos». Ha añadido que «hoy por hoy» la situación en Cataluña «va en la línea contraria» a lo que exige el COI.