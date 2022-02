Más de 3.000 simpatizantes de Ayuso se manifiestan frente a Génova: "Casado dimisión. Ayuso presidenta"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Más de 3.000 simpatizantes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han manifestado este domingo frente a la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, al grito de 'Ayuso presidenta'.

La movilización, a la que han acudido entre 3.000 y 3.500 personas según ha informado a Europa Press la Delegación del Gobierno en Madrid, ha arrancado poco antes de las 12.00 horas y los participantes han portado banderas de España y pancartas en las que se podía leer 'Casado dimisión', mientas la Policía se ha situado a las puertas de la sede de los 'populares'.

Entre los reclamos, los manifestantes, de todas las edades, han pedido también la dimisión del secretario general del PP, Teodoro García Egea, a quien han calificado, entre otras cosas, de "mentiroso".

"¡Todos con Ayuso!", "libertad", "Casado vendido, fuera del partido" o "Sánchez tiembla, Ayuso presidenta" han coreado también los asistentes durante la concentración a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en medio de la guerra interna del Partido Popular.

Entre los participantes, Natalia Gallego y Dolores Valor han expresado, en declaraciones a Europa Press, que sienten que se están "riendo" de ellas. "Están haciendo un feo a Ayuso, la están llamando ladrona cuando los ladrones son ellos", han añadido respecto a la cúpula del PP. Para estas dos madrileñas, el líder del PP, Pablo Casado, y García Egea tienen que dimitir y Ayuso ponerse al frente del partido.

Por su parte, José Luis, bilbaíno de visita en Madrid, ha asegurado que se ha visto en la "obligación" de acudir a la movilización al considerar que Ayuso es una líder "honesta, eficiente, inteligente y que se merece apoyo".

"Tenemos una cúpula que desde que ganó Ayuso en la Comunidad de Madrid le ha bailado el agua, mientras ella se ha tenido que enfrentar sola al Gobierno, ha tomado medidas muy eficientes, ha ayudado a la hostelería", ha subrayado, para lamentar que ahora el partido trate de "defenestrarla".

Óscar, un joven madrileño que ha participado en la manifestación sujetando una bandera de España, ha aseverado que para él ha sido una cuestión de "dignidad" acudir a la protesta, porque siente que le han "tomado el pelo". "No queremos a imbéciles, queremos a alguien que de verdad haga algo", ha apuntado para manifestarse a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Las razones para apoyarla se han visto hoy aquí, se han visto también en las elecciones de Madrid", ha agregado, al tiempo que ha reclamado que Casado y García Egea se queden "fuera" del PP y Ayuso tome el mando, ya que considera que la presidenta no ha cometido ninguna ilegalidad: "De momento no se ha concretado nada, si alguien tiene algo, que lo demuestre. Yo me quedo con que todo es legal".

Tras una hora y media, la protesta se ha disuelto sobre las 13.30 horas, cuando la Policía ha abierto la calle Génova nuevamente al tráfico. La mayor parte de los manifestantes se han marchado, mientras algunos han increpado a los medios de comunicación por grabar el fin de la movilización y otros han optado por continuar con sus reclamos.

La concentración se ha producido después de que este sábado la dirección nacional del PP anunciara que iba a cerrar el expediente informativo abierto a Isabel Díaz Ayuso, después de que haya aportado la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, según le trasladó personalmente Casado en la reunión que ambos mantuvieron en la sede nacional del partido el viernes.

