Monedero avisa a Almeida: «Si regalas el Rastro a ‘fondos buitre’ pasarás a ser el peor alcalde de Madrid»

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) –

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha acudido esta mañana a la concentración de los trabajadores del Rastro por la reapertura del mercadillo y ha avisado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de que si lo entrega a ‘fondos buitre’, «pasará a ser el peor alcalde» de la capital.

En declaraciones concedidas a los medios de comunicación, Monedero ha considerado que es «un sitio emblemático» de la ciudad y que el Partido Popular, «con la excusa del Covid-19», quiere convertir el Rastro «en un espacio para quienes solamente puedan pagar pisas caros, negocios repetidos y franquicias que ya aburren».

«Almeida, si no respetas el Rastro, no respetas Madrid. Si no lo cuidas, no puedes ser alcalde de nuestra ciudad y si regalas el Rastro a fondos buitre, pasarás a la Historia como el peor alcalde de Madrid», ha señalado.

Además, el tertulinao y asesor de Podemos ha indicado que hay una propuesta de los comerciantes que «cumple con las exigencias sanitarias y que respeta la identidad del Rastro». Por último, ha lamentado que la voluntad del Ayuntamiento sea convertir la zona en un espacio de «especuladores inmobiliarios» ya que considera que Almeida «quiere regalar a los fondos buitre El Rastro».

UNDÉCIMO DOMINGO DE CONCENTRACIÓN

Estas declaraciones se han producido en el marco de la undécima concentración consecutiva de los comerciantes y vendedores ambulantes en la plaza de Cascorro de Madrid, que reclaman la reapertura del mercadillo bajo su propuesta de establecer el 50 por ciento de los puestos un fin de semana, y el siguiente el resto, en sus ubicaciones habituales.

Uno de los portavoces de las asociaciones ‘El Rastro punto es’, ASIVERAS y ARGATSANA, Pedro Santos, ha declarado a Europa Press que la confianza en el Ayuntamiento está «en suspenso» ya que el Consistorio «no ha hecho más que poner zancadillas e incluso engañar».

Santos ha lamentado que desde el Gobierno de la ciudad se les aseguró que presentarían su propuesta en el Pleno del pasado miércoles, y finalmente llevasen a votación el plan del Ayuntamiento que acarrearía «el desmantelamiento» del mercadillo.

Así, comerciantes y representantes del Consistorio se reunirán de nuevo este lunes en la que será la segunda sesión de una mesa de trabajo presencial para buscar una solución al conflicto.

«Nuestra propuesta es viable dentro del entorno original del Rastro y conservando un eje central desde Duque de Alba, pasando por plaza de Cascorro y Ribera de Curtidores, hasta Ronda de Toledo. Iremos a demostrarles que nuestra idea es viable», ha sentenciado.