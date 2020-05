Ortega Smith acusa al «Gobierno criminal» de no avisar de efectos secundarios mortales de la Covid-19

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

Recomienda a quien lo haya tenido, incluso con síntomas leves, pidan análisis de sangre para ver el nivel del dímero D y descartar trombos

El secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ha acusado al «Gobierno criminal» de Pedro Sánchez de no informar de efectos secundarios que pueden tener algunas personas que se contagiaron del coronavirus y que, según ha afirmado, pueden llegar a provocar la muerte.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Ortega Smith ha relatado su experiencia personal con el virus, que inicialmente solo le produjo síntomas leves –algo de fiebre durante una semana– pero que, tras haber superado la enfermedad, le generó varios trombos que le llevaron a estar ingresado doce días en un hospital de Madrid.

Según ha indicado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos «no dio información sobre que venía esta pandemia» y tampoco «sobre las consecuencias que provoca el virus. «Denuncio a este Gobierno criminal por haber ocultado información», porque haberla dado «habría salvado muchas vidas», ha asegurado.

«Podríamos haber salvado muchísimas vidas si esto se hubiera hecho, si el protocolo médico hubiera dicho: todo el que entre con signos de tener coronavirus, una vez que se le detecta que lo tiene o que lo ha tenido, tiene que hacerse un análisis de sangre», ha señalado.

Tras haber superado la Covid-19, Ortega Smith fue ingresado de urgencia en el hospital La Milagrosa, de la sanidad privada, porque se le detectaron varios trombos en una pierna y los pulmones como consecuencia del virus, según contó él mismo. Fue dado de alta el pasado miércoles y este sábado acudió a la manifestación contra el Gobierno convocada por su partido en Madrid.

RECOMIENDA HACERSE UN ANÁLISIS DE SANGRE

El dirigente de Vox ha dicho que él se podría haber muerto, pero fue afortunado porque, tras notarse un problema en un gemelo, le hicieron un análisis de sangre que detectó un alto nivel de dímero D. Después le realizaron pruebas adicionales, que detectaron los trombos, y le aplicaron un tratamiento con anticoagulantes.

Según ha detallado, esos trombos se generaron porque uno de los efectos posibles del coronavirus es que «inflama la sangre». «Para evitar hemorragias», el cuerpo empieza a «condensar la sangre», provocando coágulos, microtrombos» y, en algunos casos, «trombos», que son «los que han provocado la muerte de muchísimas personas afectadas que se ha dicho que han muerto por infarto o por insuficiencia respiratoria», ha agregado.

Por ello, ha recomendado a todas las personas que se hayan infectado por coronavirus que, incluso aunque solo hayan tenido síntomas leves, soliciten un análisis de sangre para ver el nivel de dímero D y descartar posibles trombos.

«Yo he tenido la suerte de poder contarlo, pero ha habido muchos españoles que no lo han podido contar, que no han tenido las mismas oportunidades. Aquellos que fueron abandonados en residencias de ancianos, condenándolos a muerte al no darles la oportunidad de ir a una UCI, o aquellos a los que se les negaron respiradores o no se les dio el tratamiento», ha afirmado.

Por otro lado, Ortega Smith ha insistido en su teoría de que el coronavirus fue «creado por el Gobierno comunista chino en un laboratorio como arma biológica». «Otra cosa es que se les haya escapado fuera de control», ha añadido.