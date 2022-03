Pedro Sánchez se abre a desclasificar el secreto del 'caso Zabalza' de 1985 si lo pide la autoridad judicial

El PNV replica que los tribunales no pueden actuar si no se cambia la ley y el presidente reitera que habrá nueva legislación este año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto este miércoles a levantar el secreto de la documentación relativa al 'caso Zabalza' si así lo pide un juzgado. "Si la autoridad judicial pide la desclasificación de documentos y esos existen, no tenga duda de que este Gobierno colaborará con la Justicia", ha dicho.

Así se lo ha garantizado en el Pleno del Congreso, al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien le ha preguntado sobre su posición a "retirar el velo" que cubre la información relativa a Mikel Zabalza, quien fue detenido en una operación contra ETA en 1985 y cuyo cuerpo apareció después en el río Bidasoa, tras haber sido torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Por todo ello, el Gobierno vasco ha reconocido a Zabalza, que no pertenecía a ETA, la condición de víctima de la violencia policial, una decisión que Sánchez ha preferido no entrar a valorar. Lo que sí ha indicado es que España es un Estado de Derecho y que si de ese reconocimiento de debe "derivar alguna consecuencia por parte de las autoridades judiciales, eso pasará sin ninguna duda".

"Para que los tribunales actúen necesitan que ustedes les ayuden y levanten ese velo que impone la ley franquista", le ha replicado Esteban. "Todos le debemos nuestro esfuerzo a la verdad, sobre todo quienes defendemos la democracia", ha añadido, reclamando también que se le dé a la familia de Zabalza el "consuelo" que se le debe.

BUSQUE A SU HIJO EN "OBJETOS PERDIDOS"

"Cuando su madre fue a Intxaurrondo le dijeron que fuera a buscar a su hijo a objetos perdidos. No haga eso y colabore para que se pueda conocer la verdad", ha reclamado Esteban, tras invitar a Sánchez a leer el informe en el que se ha basado el Gobierno vasco para reconocerle como víctima de torturas.

El Ejecutivo vasco concluye que los detenidos en aquella operación no eran de ETA, como demuestra que no fueron acusados y que todos, salvo Zabalza, fueron puestos en libertad. "Dijeron que había intentado escaparse, pero no se puso ningún dispositivo para su perseguirle", ha relatado Esteban.

El portavoz nacionalista ha denunciado que ese "emblemático caso" se "cerró en falso por la negativa de la administración a dar documentación a los tribunales" y ha recordado que hay grabaciones del entonces responsable de los servicios de inteligencia, Juan Alberto Perote, con el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en las que éste viene a reconocer que el asunto "se les fue de las manos".

NO BASTA CON REFORMARLA

Como se ha encargado de explicar el propio jefe del Ejecutivo, el PNV lleva varias legislaturas reclamando la actualización de la Ley de Secretos Oficiales. En junio de 2020, el Congreso acordó tramitar una proposición de ley para ello, pero está 'congelada' desde entonces por la continua ampliación del plazo para la ampliación de enmiendas.

Sánchez ha dado a entender que lo que se tramitará finalmente será la nueva norma que redacte el Ejecutivo. "No nos conformamos con la reforma, vamos a aprobar una nueva ley de información clasificada", ha asegurado.

Según ha señalado, ese texto fijará los niveles de protección y desclasificación de la información, los órganos que podrán decidir que deje de ser reservada y los plazos para hacerlo. "Espero que podamos encontrarnos en la tramitación de esa ley", ha apostillado.