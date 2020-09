PP recalca que Casado no va a Moncloa para una «foto» y que no apoyarán los PGE para «blanquear» al Gobierno

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Matínez-Almeida, ha recalcado que el presidente del partido, Pablo Casado, no acudirá este miércoles a Moncloa para regalar «una foto», ni para dar un «cheque en blanco» al Gobierno de PSOE y Podemos, ya que ha reiterado que los ‘populares’ no pueden apoyar los Presupuestos Generales para «blanquear» al Ejecutivo de coalición.

En su primera rueda de prensa en Génova como portavoz del PP, el también alcalde de Madrid ha asegurado que Casado irá a su cita con Pedro Sánchez «con la mejor predisposición», con idea de insistir en los pactos puntuales que el PP viene ofreciendo al Gobierno sobre temas concretos.

Ahora bien, no piensan ser cómplices de la estrategia de comunicación de Moncloa: «No vamos a hacernos la foto, nuestra intención no es que sea una forma de comunicación del presidente del gobierno –ha dicho–. Los españoles no quieren más fotos, ni política de comunicación».

A su juicio, estas reuniones anunciadas por Sánchez «llegan tarde» y no es comprensible que el presidente haya estado meses sin convocar al jefe de la oposición, máxime en un contexto de pandemia y de crisis.

PRIMERO, QUE PACTEN ENTRE ELLOS

Y lo que se puede pretender, opina, es que el PP dé un «cheque en blanco» al Gobierno de PSOE y Podemos, cuando los socios de coalición aún han pactado ni siquiera ese proyecto de Presupuestos. «A nosotros nos guía España y los españoles, y, a partir de ahí, nuestra mano está tendida, pero no para blanquear la imagen de un gobierno de coalición que pide unidad y no se entienden entre ellos», ha añadido.

Por eso, el PP considera que «lo primero» es que el Gobierno «se pongan de acuerdo entre ellos, que arrimen el hombro entre ellos», y que aprueben ese anteproyecto de Presupuestos. «A partir de ahí, tendrán derecho a decir a la oposición a arrimar el hombro –ha remarcado–. Primero se tendrán que entender entre ellos».

Pero, en todo caso, y con o sin anteproyecto, el PP ya avanza su rechazo a apoyar las cuentas del Gobierno, ya que se considera «incompatible» con las políticas de Podemos y de los aliados políticos del PSOE.

«La coherencia es fundamental, porque genera certeza y credibilidad, y la última vez que Casado fue a Moncloa ya dijo que no podemos pactar los Presupuestos porque son el reflejo de la política del Gobierno, que es incompatible con la del PP», ha señalado.

TAMPOCO CONTEMPLAN UN CAMBIO DE CROMOS EN LAS INSTITUCIONES

Y tampoco ve opciones de acuerdos con eL Gobierno para renovar los órganos institucionales, ya que lo importantes no son tanto los nombres, como la función de esos órganos: «Mientras el nuevo gobierno no asuma que esto no es un mero reparto de cromos, no podemos estar ahí».

Donde sí incidirá Casado es en su oferta de ‘plan b’ de reformas legales para evitar que se vuelva a recurrir a un estado de alarma, ya que «esto no va del mando único, ni de desentenderse» como en su opinión ha hecho Pedro Sánchez. «El Gobierno no ha respondido al plan b del PP y es muy difícil dialogar con un gobierno que no responde», ha apostillado.

