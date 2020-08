Robles dice que hacer juicios de culpabilidad del Rey Juan Carlos cuestiona las bases del Estado de Derecho

Pide respetar su presunción de inocencia y apela a la seguridad jurídica porque no se pueden cuestionar las instituciones Rechaza «los debates de salón» sobre el futuro de la Monarquía y dice que España tiene que dar imagen de país serio y fiable ante Europa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a los que ya hacen «juicios de culpabilidad» del Rey emérito y que no respetan su presunción de inocencia de cuestionar los «pilares básicos del Estado de Derecho» y de «cualquier Estado democrático».

«Cuando algunas personas hacen juicio de culpabilidad respecto de otras, no me importa quienes sean, se están olvidando de que la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Hay que defender la presunción de inocencia de todos, sean quienes sean», ha afirmado Robles, en una entrevista concedida a Europa Press, tras las discrepancias surgidas en el seno del Gobierno de coalición, del que forma parte Podemos, tras la marcha del Rey Juan Carlos de España.

La responsable de Defensa, que además fue magistrada del Tribunal Supremo, ha recordado que «todos los ciudadanos son inocentes mientras un tribunal, después de un proceso con todas las garantías, no dicte una sentencia», principio que se aplica «absolutamente a todas las personas», incluido Juan Carlos I, y que «costó mucho» incluir en la Constitución.

«La presunción de inocencia es una garantía para todos. Quien no es capaz de respetar la presunción de inocencia, no tiene muy interiorizados los valores y principios del Estado de Derecho», ha subrayado.

SIN SEGURIDAD JURÍDICA NO SE PUEDE AVANZAR

Para la ministra, en la situación tan complicada que vive España a causa de la pandemia de coronavirus, «es importante poner en valor la Constitución y respetar al máximo las instituciones y principios que en ella se contienen», porque «cuando se critican las instituciones» que emanan del marco constitucional, «no se está haciendo un favor a la democracia».

«La democracia se basa en unas instituciones sólidas y en el respeto a la norma jurídica. Un país que quiere remontar económicamente tiene que basarse, además de en los grandes principios democráticos, en la seguridad jurídica. Sin ella, este país no va a avanzar», opina.

Por eso, ha apelado a que los que creen en la democracia hagan una apuesta por la seguridad jurídica y no pongan «todo el día en cuestión ni las instituciones ni las normas jurídicas», porque «si alguien no es capaz de entender que este es momento de las políticas de Estado, quizá no está entendiendo la magnitud de este problema, que no vive solo España, sino el mundo entero».

Así, sobre el cuestionamiento que desde Podemos se hace sobre el modelo de Estado surgido de la Transición, Robles ha contrapuesto esas «declaraciones vistosas» con el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en «defensa del pacto constitucional». «España merece ese respeto a las instituciones que nos ha dado más de 40 años de vida en libertad, en democracia, y ser un socio serio y fiable en las instituciones europeas», ha aseverado.

En todo caso, ha asegurado que aunque los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, no piensen lo mismo en algunas cuestiones, «lo importante es que el Gobierno, como Gobierno, se muestra unido a la hora de tomar decisiones, de hacer política de verdad», porque considera que «la política no son las declaraciones, sino los hechos», por lo que ha instado, también a la oposición, a «dejar a un lado los argumentarios y las frases bonitas para arremangarnos todos y sacar adelante este país».

CHARLAS DE CAFÉ

Para Robles, la controversia entre Monarquía y República es un «debate más a nivel teórico de algunos políticos que de alguna manera se mueven en el plano teórico». «Yo quiero un Gobierno que se preocupe de los ciudadanos, de los ciudadnos vulnerables, que hable del ingreso mínimo vital, de los ERTE, no quiero perder el tiempo en charlas de café o en debates que no responden a las necesidades de España», ha afirmado.

En su opinión, es «muy importante» que Europa, sobre todo a raíz del acuerdo sobre el fondo de recuperación, sepa que España es un país «serio, fiable, con unas instituciones sólidas», y por eso «no nos podemos permitir el lujo de perder el tiempo en debates de salón y que no responden a la realidad de los problemas de los ciudadanos».

Para la ministra, este es un «momento histórico en el que los políticos» tienen que ser «más servidores públicos que nunca», pensar «en los ciudadanos y no en intereses partidistas que en este momento tienen una entidad muy menor».

En cuanto a la salida de España de Juan Carlos I cuando está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, Robles ha recordado que el abogado del Rey emérito ya ha dicho que «en todo momento, como no podía ser de otra manera, estará a disposición de los tribunales».

Tras insistir nuevamente en la presunción de inocencia de Don Juan Carlos, ha remarcado que el Supremo manifestó en una resolución del pasado mes de julio que «en estos momentos no hay ninguna causa pendiente respecto del Rey emérito». «Esté donde esté, estará siempre a disposición de los tribunales», ha reiterado.