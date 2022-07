Robles pone el foco en la lentitud de la justicia en los ERE y ve «prematuro» hablar sobre un indulto

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) –

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho hincapié este jueves en la lentitud judicial en el caso de los ERE fraudulentos por el que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha tildado de «prematuro» hablar de la posibilidad de que el Gobierno les conceda un indulto.

«Cuando hay estos macroprocesos con muchas personas implicadas, es verdad que el nivel de participación y responsabilidad no es el mismo», ha dicho en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijera este miércoles que en este caso «pagan justos por pecadores».

Sin embargo, Robles ha puesto el foco en el tiempo que se prolongan estos macroprocesos judiciales. «Esto tendría que hacer reflexionar también a la justicia», ha incidido la ministra sobre procesos que ha recordado que tienen a muchas personas «pendientes de decisión».

En cualquier caso, sobre la sentencia concreta que condena a Chaves y Griñán, ha recordado que solo se conoce el fallo del Tribunal Supremo, pero no la argumentación. Y además aún puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Por ello, ha evitado profundizar sobre la posible concesión de indultos. «Los indultos hay que esperar a que llegue el momento procesal oportuno, no podemos hablar de algo que no sabemos si se va a producir. Es bueno esperar los tiempos», ha emplazado Robles manifestando su esperanza de que el Tribunal Constitucional se pronuncie con más rapidez en este caso y no retrase su decisión tanto como en otros recursos, como por ejemplo en el de la ley del aborto, que lleva ya doce años pendiente.

«Hablar de lo que pueda hacer el Gobierno cuando todavía está el procedimiento judicial en marcha es muy prematuro», ha insistido. Sánchez también evitó este miércoles hablar de «hipótesis» como el indulto y dijo que el Gobierno actuará siempre «conforme a la ley».