Robles se refugia en el «secreto» de la OTAN y la UE para no dar detalles sobre el apoyo militar de España a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, después de intervenir durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados – Eduardo Parra – Europa Press









El PP censura las «divisiones y bandazos» del Gobierno y la ministra pide seriedad: «Esto no es la guerra de Gila»

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) –

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha escudado este miércoles en la «estrategia» de la OTAN y la Unión Europea para no compartir información «secreta» sobre el apoyo militar de España a Ucrania y ha pedido al Partido Popular «seriedad» y que «arrime el hombro».

En un debate en el Pleno del Congreso, Robles ha evitado dar nueva información sobre los envíos de material militar a Ucrania o el refuerzo de tropas en el este de la OTAN y ha insistido en agradecer el «esfuerzo» de todos los miembros de las Fuerzas Armadas desde que se inició la invasión rusa en el mes de febrero.

La ministra ha respondido así al diputado del PP Pablo Hispán, que ha denunciado la «falta de información» del Gobierno tanto a la oposición como al Congreso, a lo que se unen «divisiones, bandazos e indecisiones» en el seno del Ejecutivo desde el inicio de la guerra.

«La mejor manifestación de la inteligencia es la prudencia, hablar de lo que se sabe porque cuando uno no tiene información porque es secreta se cometen muchas imperfecciones y fallos –ha respondido Robles al dirigente ‘popular’–. No voy a entrar a debatir con usted porque le faltan elementos de juicio que no podría darle por pura estrategia de Unión Europea y OTAN».

En este sentido, ha reivindicado que lo que se debe hacer es «arrimar el hombro» y «confiar en España como país» y ha exigido «seriedad». «Esto no es la guerra de Gila», ha dicho acusado a la vez a los ‘populares’ de no haberse ocupado de las Fuerzas Armadas durante los siete años que estuvieron en el Palacio de la Moncloa.

ROBLES, «ESCAPISMO» COMO FORMA DE HACER POLÍTICA

«Parecía que usted iba a hacer otra cosa y se ha convertido en una copia de Pedro Sánchez», ha lamentado el diputado del PP sobre Robles, a quien ha acusado de hacer del «escapismo» su forma de hacer política y «esconderse» detrás del orgullo por las Fuerzas Armadas para no dar explicaciones.

Hispán ha calificado de «penosa, lamentable y desleal» la actitud de Sánchez y todo el Gobierno ante la guerra de Ucrania, precisamente cuando más se necesitaba un Ejecutivo «con las ideas claras», y ha hecho hincapié en las divisiones entre el PSOE y Unidas Podemos respecto al envío de material militar o la OTAN.

«Este conflicto a usted le venía grande, en lo moral y en lo político», ha dicho a Robles insistiendo en la falta de información al Parlamento respecto al armamento donado o el aumento de efectivos desplazados a las misiones de disuasión en el este de Europa.

«Ni durante una guerra el Gobierno de Sánchez es capaz de comportarse de modo unido, coherente y profesional», ha lamentado denunciando que Defensa ni siquiera haya dado «acuse de recibo» a las propuestas en la materia que les hizo llegar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, ha reivindicado que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida específica para la ayuda a Ucrania.

EL PP, «MEZQUINO»

«España ha demostrado su compromiso con Ucrania y ha demostrado que es un país serio, fiable y responsable. Siento que al PP le moleste que la cumbre de la OTAN fuera un éxito», ha respondido Robles, que ha pedido a los ‘populares’ que se sientan «orgullosos» de España y no sean «tan mezquinos».

La ministra ha acusado además al partido de Núñez Feijóo de buscar «rédito electoral» y ha subrayado que precisamente la unidad de la Unión Europea y la Alianza Atlántica ha sido la mejor respuesta a Putin. «Algunos no estamos en protagonismos porque creemos en la paz», ha reivindicado.