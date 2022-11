Sánchez niega que el PSOE enviara emisarios a Bélgica para negociar con Puigdemont su regreso a España

VIANA DO CASTELO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes que el PSOE enviara algún emisario a Bélgica para negociar con el expresidente catalán Carles Puigdemont su posible regreso a España, como el mismo sostiene.

«La respuesta es bien sencilla, no», ha indicado Sánchez al ser cuestionado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, tras la celebración de la XXXIII cumbre hispano portuguesa en Viana do Castelo.

Asimismo, respecto a si Puigdemont ha mentido, el jefe del Ejecutivo se ha limitado señalar: «Yo puedo hablar por mí». De este modo, Sánchez contestaba a las palabras del expresidente independentista –que lleva cinco años fugado de la justicia española–, que afirmó que había recibido visitas de miembros del PSOE para generarle «expectativas de buen trato vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo».

«Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo», escribió en una carta de dos páginas que compartió vía Twitter el pasado domingo 30 de octubre, el día en que cumplía un lustro en el extranjero tras el 1-O.

«No he buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni he esperado nunca los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explicito en público y en privado ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme soluciones felices», añadió.

Desde que Puigdemont afirmó lo anterior, desde el Gobierno no se había aclarado si miembros del PSOE habían acudido a visitarle y se habían centrado en criticar al PP por dar por buena la versión del exdirigente de Junts.

«El PP tiene un nivel de desesperación muy profundo cuando dan categoría de autoridad al señor Puigdemont», sostuvo el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños al ser cuestionado al respecto, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.