Tellado (PP) dice que Sánchez «ha perdido la legitimidad para seguir al frente del Gobierno» y pide elecciones

Avisa a Vox que es un «error» presentar una moción de censura, que ya es «fallida» antes de registrarla al no tener mayoría parlamentaria

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) –

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «ha perdido la legitimidad para seguir al frente del Gobierno de España» porque está haciendo «todo lo contrario» a lo que había prometido cuando se presentó a las elecciones de 2019. Por eso, ha reclamado elecciones anticipadas para que los ciudadanos puedan «pararle los pies» en las urnas.

«Es francamente lamentable que el discurso del PSOE sea exactamente el mismo que el de Bildu y ERC», ha afirmado Tellado, quien considera que este jueves fue un «día negro para la democracia» después de que el Pleno del Congreso aprobase la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Pres, el también senador del Grupo Popular ha afirmado que «es evidente que las intenciones del Gobierno son un atropello al ordenamiento jurídico, a la separación de poderes y al Estado de Derecho». Según ha recalcado, no se puede legislar con «nocturnidad y alevosía», por la «vía exprés» y sin garantías ni informes de los órganos que deberían haber informado de esas modificaciones.

El responsable de Organización del PP ha señalado que la votación de este jueves es «más grave» que las «votaciones ilegales del 1 de octubre» en el Parlamento de Cataluña porque entonces, ha dicho, el PSOE estaba al lado de la Constitución y del Estado de Derecho, y «no del lado de los que lo atacan como está sucediendo ahora».

Por eso, ha dicho que es «extremadamente difícil prever» cuál va a ser el siguiente paso del Gobierno «en una senda de quiebra constitucional» como la que hay ahora «liderada por el propio Gobierno» de Sánchez, quien «no tiene límites» y cuya «única obsesión es mantenerse» en Moncloa. Dado que para ello es «imprescindible» el apoyo de Bildu y ERC, ha resaltado que el jefe del Ejecutivo está dispuesto «absolutamente a todo por complacer a esos dos partidos».

EL SENADO DEBERÍA «TUMBAR» EL DÍA 22 LA REFORMA PENAL

Tras asegurar que ahora están empezando a conocer los «acuerdos secretos» de Sánchez con el independentismo para seguir en el Gobierno, Tellado ha dicho que el Senado debería «tumbar» el próximo jueves 22 de diciembre esta ley que registraron el PSOE y Podemos y «dar marcha atrás».

«Los socialistas deberían hacer recapacitar a Pedro Sánchez de que éste no es el camino», ha enfatizado, para emplazar de nuevo a ‘barones’ como Emiliano García-Page y Javier Lambán para que animen a sus parlamentarios a no apoyar esa ley en la Cámara Alta. Sin embargo, ha pronosticado que eso no ocurrirá porque el que levanta la voz recibe un «severo castigo» como, a su juicio, ha ocurrido con Joaquín Leguina, expulsado esta semana del PSOE.

Tellado ha afirmado que el Gobierno «no responde a la defensa de los intereses generales y ha perdido la legitimidad para seguir al frente del Gobierno». «Por eso, hemos reclamado elecciones ya para que la ciudadanía pueda decidir y pueda pararle los pies al Gobierno, que está desarrollando un programa que desde luego no es con el que se presentó a las elecciones generales de 2019», ha demandado.

El senador del PP ha afirmado que en los últimos meses el Gobierno mantiene una «deriva francamente preocupante» y ha censurado de nuevo que se critique al Partido Popular por denunciar este «ataque antidemocrático» contra la separación de poderes y el Estado de Derecho. «Tengo la sensación de que es el mundo al revés», ha lamentado.

Además, ha dicho que las declaraciones de ERC evidencian que se va «camino de un nuevo referéndum de independencia». «Nadie cuestiona la legitimidad de origen del Gobierno, pero las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez están deslegitimando a este Gobierno en su ejercicio porque el programa cuando se presentó a las elecciones en muchísimos aspectos era todo lo contrario a lo que hoy está haciendo», ha manifestado.

Tellado, que ha asegurado que su partido respetará «como siempre» la decisión que tome el lunes el Tribunal Constitucional, ha admitido que le «molesta» que distintos partidos de izquierda estén criticando al PP por presentar un recurso de amparo para dirimir una cuestión que es «tremendamente grave», después de que el Gobierno haya querido tomar «el control del TC al asalto» y «vulnerar la separación de poderes con total claridad».

«HOY ESPAÑA SE PARECE MÁS A POLONIA Y HUNGRÍA»

Asimismo, ha justificado la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ y ha subrayado que el PP no puede «contribuir a blanquear a un Gobierno que ha perdido el norte» y busca «controlar» el Poder Judicial. «Hoy España se parece más a Polonia o Hungría en esa materia y no estamos dispuestos a acompañar a Pedro Sánchez en esa deriva», ha avisado.

En cuanto a la moción de censura que plantea Vox, Tellado ha indicado que esa moción se producirá el 28 de mayo en las urnas de los 8.000 municipios de España y ha advertido a los de Santiago Abascal que esa iniciativa está «condenada al fracaso» y solo servirá para darle «una victoria» a Pedro Sánchez.

En su opinión, es ya una moción de censura «fallida» antes de ser presentada porque no hay una mayoría parlamentaria que la sustente. «Sería en términos políticos un error», ha declarado el vicesecretario de Organización del PP, que ha vuelto a exigir a Sánchez elecciones anticipadas porque «en el ejercicio de sus funciones ha perdido la legitimidad» al hacer lo contrario de lo que prometió en 2019.