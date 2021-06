Trapero (Mossos) asegura que ante otro 1-O su «posicionamiento» sería el mismo que en 2017

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) –

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicado que ante otro referéndum como el del 1-O su «posicionamiento» sería el mismo que en 2017.

«Sería el cumplimiento de la ley, que es a lo que estamos obligados», ha dicho Trapero en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha defendido la actuación de los Mossos en octubre de 2017.

Trapero ha lamentado haber sido juzgado ante la Audiencia Nacional por esos hechos: «Yo me considero policía, considero que soy una persona que siempre he cumplido la ley y no me hubiera imaginado nunca estar ante un tribunal de justicia como me ha tocado pasar, y por lo tanto esto ha sido un procedimiento doloroso».

«Quise creer en la justicia. Si hubiera llegado un momento en el que no hubiera creído en ella, no podría vestir hoy el uniforme», ha explicado el mayor, que fue acusado de rebelión primero y de sedición después, y luego absuelto.

También ha criticado que se minimizara la posibilidad de que fuera condenado por desobediencia en el juicio: «¿Por qué debo pagar por una simple desobediencia que no he hecho y que implica que yo me quede sin trabajo, que pierda lo que he construido durante 25 años o 30 de mi vida?».

Y ha sostenido que fue un juicio a los Mossos, que considera que en ese momento actuaron «con una cierta ingenuidad como cuerpo».