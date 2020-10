Un tiempo para reflexionar

La pelota está en el tejado del conseller de Interior Miquel Sàmper. Y la última palabra la tienen a partes iguales el corazón y la cabeza del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras consensuar la decisión con su familia.

Sàmper quiso ayer felicitar personalmente a Trapero y a la intendenta Teresa Laplana en cuanto supo que se había improvisado una pequeña celebración en una sala de reuniones de la comisaría de Les Corts de Barcelona. En privado los tres primero y, unos minutos después, a solas con el mayor, los dos hombres mantuvieron una breve conversación que acabó siendo la continuación de las que ya han ido teniendo por teléfono.

Cuando Sàmper llegó a Les Corts había conseguido esquivar las preguntas de los periodistas, que en una comparecencia para valorar la sentencia le interrogaron sobre si iba a ofrecer a Trapero la restitución al frente de la policía catalana. De alguna manera, el conseller pidió tiempo, no tanto para formular una propuesta que acabará haciendo pública, sino espacio para que el mayor descanse, digiera la sentencia judicial y decida con serenidad y calma si estaría dispuesto a volver a tomar las riendas de los Mossos d’Esquadra.

A primerísima hora de la mañana el president Carles Puigdemont desde Waterloo allanó el camino al conseller: “El mayor ha sido un buen policía. (…) Siempre supe que no era partidario de la independencia. Pero también conocía sus convicciones democráticas. Para mí era suficiente”. Solo le faltó añadir: “Sàmper, pídelo”.

Entre tortillas de patatas, un pastel casero y una bandeja de delicatessen de la pastelería de Oriol Balaguer que aportó el comisario Ferran López, el conseller compartió unas palabras con las familias de Trapero y Laplana, los mossos más cercanos y varios facultativos, personal de la casa que no son policías. Intervinieron la abogada Olga Tubau, ovacionada al terminar, y cerró el acto el mayor, que quiso dar las gracias al que bautizó como “los de Madrid”, las personas que han estado con él durante el juicio y de las que aseguró “se han dejado la vida”. Intencionadamente citó varias veces a Ferran López y acabó abrazado a la jefa de prensa de los Mossos, su estrecha colaboradora y amiga Patrícia Plaja.

Con ella se dejó hacer Trapero la primera fotografía que se difundió tras su absolución. De espaldas, junto a Plaja, en el despacho que la periodista tiene en Les Corts, y estrenando el policía la chaqueta operativa de los mossos de investigación con el parche de mayor que diseñó para el intendente Josep Saumell. Toda una declaración de intenciones que no hizo más que evidenciar que ni un solo día en estos tres años de sufrimiento dejó de ser el mosso con mayor graduación, aunque tras su cese decidiera permanecer apartado para trabajar en una absolución que interpretó que se dictaba a todo el cuerpo.

La alegría, la emoción, la felicidad desbordada y el agotamiento que evidenciaban los protagonistas de la jornada estuvo también acompañada de algunos momentos de tensión. El comisario jefe Eduard Sallent tardó en llegar a Les Corts. Lo hizo cuando el conseller salía por la puerta, y aún convocó a primera hora una reunión que no estaba programada en el complejo de Egara que algunos interpretaron como un intento de aguar la celebración.

Sallent llegó acompañado del comisario David Boneta, subió hasta la sala de reuniones y apenas intercambió dos palabras de felicitación con Trapero y unas pocas más con Laplana. Enseguida se marchó. En ese momento se colgaba en el sistema interno de la policía una carta del comisario jefe a los mossos en la que se felicitaba de una sentencia que, además de absolver a los dos mandos, reconocía que los Mossos actuaron aquellos días del 2017 conforme a la ley.

Algunos abrieron la carta buscando otro mensaje. Un comisario reconocía ayer que no debía ser nada fácil la situación actual de Sallent. No pocos mossos esperaban ayer un gesto del jefe del cuerpo poniendo su cargo a disposición del conseller. “La acción le fortalecería en una organización que no ha acabado de hacerse suya”, indicaron. Los que le conocen también advertían de que si ayer no hizo el gesto, difícilmente lo hará ya, aunque exista un relato defendido por los sectores independentistas sobre la legitimidad de los cargos que, si sirve para el president legítimo Puigdemont y para el conseller legítimo Quim Forn, debería servir para el jefe legítimo Josep Lluís Trapero.

De la mano de Sonia Jiménez, su fiel compañera de toda la vida, Trapero abandonó Les Corts sonriendo bajo la mascarilla. “¿Y mañana qué?”, le interrogó Plaja antes de subirse al coche con Fran y Pedro, sus leales escoltas. “Soy un profesional”, le respondió. Se cerró la puerta del coche y cerró los ojos con fuerza. Aún tiene pendiente hacer las vacaciones de verano. Los suyos saben que necesita irse con su mujer y su hija a descansar y buscar unos cuantos momentos para pensar sobre lo que más les conviene, a su familia y a los Mossos, de los que nunca ha dejado de ser el mayor.